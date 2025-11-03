Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος»

Ως «επικοινωνιακά άστοχο» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση των ΕΛΤΑ διαχειρίστηκε την ανακοίνωση για το κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

«Αν είχε προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση, αν εξηγούσαν στον κόσμο την πραγματικότητα, η αντίδραση θα ήταν διαφορετική», δήλωσε ο Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση δεν ελήφθη από το υπουργείο, αλλά από τη διοίκηση του οργανισμού, ο οποίος υπάγεται στο Υπερταμείο από το 2017.

Αναφερόμενος στην ενημέρωση της κυβέρνησης, σημείωσε ότι υπήρξε αποστολή email «χωρίς ωστόσο να αναφέρονται λεπτομέρειες για τα καταστήματα που θα έκλειναν». «Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά δεν υπήρξε ενημέρωση για τα συγκεκριμένα καταστήματα ούτε προς την κυβέρνηση ούτε προς την κοινωνία. Γι’ αυτό ζητήσαμε να γίνει η διαδικασία σε δύο φάσεις», εξήγησε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η μετάβαση θα γίνει σταδιακά, με ενημέρωση και διάλογο, ώστε «κανένας πολίτης να μη μείνει χωρίς εξυπηρέτηση», τονίζοντας ότι ήδη «το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνονται κατ’ οίκον».

«Δεν είναι βιώσιμο να πληρώνει το κράτος»

Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι από το 2013 ο ταχυδρομικός κλάδος έχει πλήρως απελευθερωθεί και δεν μπορεί πλέον να επιδοτείται από το κράτος. «Κατά μέσο όρο, κάθε κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ τον χρόνο. Δεν μπορεί το κράτος να πληρώνει για να διατηρηθούν ζημιογόνες δομές. Δεν υπάρχει αντιπρόταση από κανένα κόμμα για το πώς θα καλυφθεί αυτό το κόστος», είπε.

Όπως πρόσθεσε, η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, με στόχο να εξοικονομηθούν πόροι και να κατευθυνθούν «εκεί όπου η κοινωνία έχει μεγαλύτερη ανάγκη». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει λόγος να στοχοποιείται η διοίκηση για έναν άστοχο επικοινωνιακό χειρισμό», καλώντας να δοθεί προτεραιότητα στην ουσία της μεταρρύθμισης.

«Η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στην απόφαση, αλλά στον τρόπο που αυτή ανακοινώθηκε», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.