Μαρινάκης για Βορίζια: «Έρχονται ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, στάθηκε στο επεισόδιο με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, προμηνύοντας ότι θα γίνουν ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό σχετικά με την οπλοκατοχή.

«Πολύ σύντομα, και ενδεχομένως τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες και των περεταίρω ελέγχων» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega.

«Οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια στον αέρα, γιατί είναι ο πρωθυπουργός, όπου επί των ημερών του έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι προστασίας των πολιτών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει μία κυβέρνηση, που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα» διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Καταλήγοντας, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως «όλα αυτά (σ.σ. εννοώντας τα μέτρα κατά της οπλοκατοχής και τα φαινόμενα εγκληματικότητας) αξιολογούνται συγκριτικά».

Βορίζια: Μία ακόμη σύλληψη

Οι Αρχές, προσπαθώντας να εξιχνιάσουν το συμβάν στα Βορίζια Κρήτης, ταυτοποίησαν και συνέλαβαν ακόμη ένα άτομο, για το οποίο εικάζουν πως συμμετείχε στο επεισόδιο πυροβολισμών με τους δύο νεκρούς του περασμένου Σαββάτου.

Πρόκειται για έναν 43χρονο συγγενή του 39χρονου, που σκοτώθηκε στα Βορίζια, ο οποίος βρέθηκε οπλισμένος σε σπηλιά της Κρήτης, και σχηματίστηκε σε βάρος του η σχετική δικογραφία.

Όπως ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ.: «σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».