Μαρία Καρυστιανού: Σήμερα αναμένεται να καταθέσει στον Άρειο Πάγο τη διακήρυξη του κόμματός της

Το βράδυ της Πέμπτης από τη Θεσσαλονίκη και το θέατρο «Ολύμπιον», η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε την επίσημη ονομασία του κόμματός της.

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία-Κίνημα Πολιτών», παρουσιάζοντας παράλληλα και το σύμβολό του, που είναι ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς.

Στην ομιλία της, τόνισε ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει πλέον αφυπνιστεί και δεν αποδέχεται άλλο την υποβάθμιση της χώρας και των θεσμών. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν μια προσπάθεια «εθνικής αναγέννησης», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τραγωδία των Τεμπών, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό να μην είναι ασφαλείς οι μετακινήσεις των πολιτών.

Η ιδρυτική διακήρυξη αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 20 βασικούς άξονες, με έμφαση στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια παιδεία, τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική στήριξη και τα εθνικά θέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, η διακήρυξη του νέου κόμματος αναμένεται να κατατεθεί επίσημα σήμερα στον Άρειο Πάγο.

Μαρία Καρυστιανού: Τι είπε στην ομιλία της - Οι θέσεις του κόμματος

«Έφτασε η ημέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτί αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι αλλά δεν ακούγαμε. Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και αυτή η πορεία που θα μας οδηγήσει σε κάτι πολύ όμορφο ξεκινά σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενη στους πολίτες, δήλωσε: «Σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της».

Η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε στη συνέχεια τους 20 βασικούς άξονες του κινήματος, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική προστασία, τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ανασυγκρότηση του κράτους.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι βασικός στόχος είναι «οι πολίτες να βιώσουν άμεσα την αλλαγή και να αισθανθούν ξανά ασφαλείς», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της οικογένειας και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Στις προτεραιότητες του κινήματος περιλαμβάνονται επίσης η ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας και του συστήματος υγείας, η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στο κράτος δικαίου. Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για ανάγκη «εδραίωσης ενός αληθινού κράτους δικαίου», ζητώντας ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, διαφάνεια, λογοδοσία και αποσύνδεση της ηγεσίας της από την εκτελεστική εξουσία.

Παράλληλα, προανήγγειλε έλεγχο όλων των δημόσιων συμβάσεων και της διαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη ελέγχου των τραπεζών και των funds, με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στο οικονομικό σκέλος, μίλησε για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και αντιμετώπιση των καρτέλ που, όπως είπε, «διαμορφώνουν ασύδοτα τις τιμές και φτωχοποιούν τους πολίτες».

Αναφορά έγινε και στον πρωτογενή τομέα, στην προστασία του φυσικού πλούτου, στις περιοχές Natura και στη στήριξη του εθελοντισμού και της φιλοζωίας.

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία είχε η τραγωδία των Τεμπών, με τη Μαρία Καρυστιανού να δηλώνει ότι «το τραγικό έγκλημα των Τεμπών ανέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο την ανάγκη ενός κράτους που να διασφαλίζει έμπρακτα την ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές».

Στους στόχους του κινήματος περιλαμβάνονται ακόμη η αναβάθμιση της ενημέρωσης, η ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού, η αποκέντρωση και η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών δικαιωμάτων της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο», τονίζοντας ότι «η πατρίδα μας αξίζει και μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ