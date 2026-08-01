Μαρία Καρυστιανού για Αυγερινό: «Μας στεναχώρησαν αυτά που διαβάσαμε - Αιφνιδιαστήκαμε»

Η πρόεδρος του Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, παραχώρησε συνέντευξη στο «Creta Τηλεόραση», στο περιθώριο της περιοδείας που πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στην Κρήτη.

Η Μαρία Καρυστιανού ερωτήθη για την πρόσφατη ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, με την οποία γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε στην προσωπική αξία των στελεχών, που απαρτίζουν το κίνημά της, ωστόσο το πιο σημαντικό, κατά την ίδια, είναι «να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος»: «Το θέμα είναι το πώς θα φύγουν, και αυτό, κατ' εμένα, δείχνει και στοιχεία του χαρακτήρα» είπε μεταξύ άλλων.

Όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού από το 13:10 και μετά

«Θα σας πω ότι τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό.

Όλοι οι υπόλοιποι, και εγώ μέσα, είμαστε απλοί στρατιώτες όπως λέω. Μας στεναχώρησαν αυτά που διαβάσαμε από τον κ. Αυγερινό. Να σας πω, βέβαια, ότι το προηγούμενο βράδυ, ήμασταν μέχρι τις 12:00 όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε.

Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξη μου ήταν πολύ μεγάλη, αιφνιδιαστήκαμε όλοι για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αποχώρηση και ειπώθηκαν αυτά τα λόγια.

Θα σας πω, όμως, ειλικρινά ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής: ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του και βλέπω ότι τέτοιου είδους χτυπήματα, που μπορεί να υπάρξουν από το εσωτερικό και την έξω πλευρά του κινήματος, μας δυναμώνουν περισσότερο.

Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερα εάν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει κάτι, να αποχωρεί, αλλιώς κρατά πίσω το κίνημα.

Το θέμα είναι το πώς θα φύγουν, και αυτό, κατ' εμένα, δείχνει και στοιχεία του χαρακτήρα και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».