Μαρία Καρυστιανού: «Δέχθηκα απειλή για τον γιο μου μέσω δικαστή»

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», παραχώρησε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, μιλώντας για τις θέσεις του φορέα της, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως ο γιος της έχει δεχθεί απειλές από εν ενεργεία δικαστή.

Η Μαρία Καρυστιανού ερωτήθηκε μεταξύ άλλων για το ζήτημα της εσχάτης προδοσίας, που καταλόγισε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και για το εάν επρόκειτο για λάθος διατύπωση: «Η διατύπωση για την εσχάτη προδοσία δεν ήταν καθόλου λάθος. Είμαστε εδώ για να το ξανασυζητήσουμε όταν πραγματικά ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει γι' αυτά που έχει κάνει».

«Για το θέμα της εσχάτης λογοδοσίας, ξέρετε, ότι το Σύνταγμα ορίζει πως εσχάτη προδοσία μπορεί να διαπράξει κάποιος, όχι μόνο επειδή θα προδώσει μυστικά της χώρας για παράδειγμα στην Τουρκία, ή θα βγουν τα τανκς. Εσχάτη προδοσία είναι οποιαδήποτε κατά του κράτους δικαίου, όπως η ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του πρωθυπουργού, στη δικαστική. Αυτό ακριβώς έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Ντογιάκο, ο ίδιος το διέπραξε» συνέχισε η Μαρία Καρυστιανού.

Μαρία Καρυστιανού: Οι απειλές στον γιο της

«Εγώ την εσχάτη προδοσία την έχω καταθέσει για πρώτη φορά στη Βουλή μαζί με 32 υπογραφές βουλευτών, γεγονός που υποδηλώνει πως δεν είναι κάτι δικό μου. Έχει βάση, πήγε στη Βουλή και δεν συζητήθηκε» πρόσθεσε η πρόεδρος του Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Να πω ότι γι' αυτό το γεγονός ότι εγώ δέχθηκα απειλή για τον γιο μου μέσω δικαστή, ο οποίος μού μετέφερε ότι δεν μπορεί να διασύρεται το όνομα της οικογένειας Μητσοτάκη για εσχάτη προδοσία, χωρίς να υπάρξει απάντηση» διευκρίνισε σχετικά με τις απειλές η Μαρία Καρυστιανού.

«Πρόκειται για εν ενεργεία δικαστή, πράγμα που έχω καταγγείλει, έχω κάνει μήνυση και περιμένω» συμπλήρωσε σχετικά η Μαρία Καρυστιανού.

Μαρία Καρυστιανού: Τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, αμφισβήτησε ότι αποτυπώνουν το πραγματικό κλίμα στην κοινωνία, λέγοντας: «Πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία; Εγώ τι έχω κάνει; Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου; Δεν έχει λογική». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό της παραμένει ισχυρή, επειδή, όπως είπε, συνδέεται με τον αγώνα για δικαίωση και όχι με την προσωπική της τραγωδία.

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ακόμη ότι το κόμμα δέχεται συνεχώς νέες εγγραφές και μεγάλο αριθμό βιογραφικών από ανθρώπους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα, σημειώνοντας πως πρόκειται για «κάτι που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα».

Όσον αφορά στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση του κόμματος, επισήμανε ότι πρόκειται για ένα νέο πολιτικό σχήμα χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς και χωρίς οικονομικούς υποστηρικτές.

Όπως είπε, «με τα κόπων και βασάνων νοικιάσαμε ένα χώρο. Το ενοίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ», χαρακτηρίζοντας παράλληλα «αστεία» τα περί ρωσικής επιρροής.

«Είμαστε πραγματικά ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει εξουσία, λεφτά, γνωριμίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα για την ιδεολογική ταυτότητα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», απάντησε ότι οι βασικές θέσεις έχουν ήδη παρουσιαστεί στην ιδρυτική διακήρυξη, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα δοθεί στη δημοσιότητα έως τα τέλη Αυγούστου.

Όπως είπε, στόχος του κινήματος είναι να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, όπως η υψηλή φορολογία και η κυριαρχία των καρτέλ, υποστηρίζοντας ότι «ό,τι πούμε, θα το κάνουμε».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «είναι πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος το οποίο εμείς διαφωνούμε», προσθέτοντας ότι το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί υπέρ των πολιτών και ότι το κόμμα της είναι έτοιμο για εκλογές όποτε κι αν αυτές πραγματοποιηθούν.