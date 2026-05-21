Μαρία Καρυστιανού: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το επίσημο όνομα του κόμματός της

Η Μαρία Καρυστιανού, από τη Θεσσαλονίκη και το θέατρο «Ολύμπιον», παρουσίασε την επίσημη ονομασία και τις θέσεις του νέου της κόμματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα τραπέζια όπου έγινε η συγκέντρωση υπογραφών για τα ιδρυτικά μέλη, αποκαλύφθηκε πως το κόμμα φέρει την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», με την ίδια τη Μαρία Καρυστιανού να αναφέρει: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

Παράλληλα, ξεκίνησε η συλλογή των πρώτων υπογραφών για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο.

Τον λόγο πριν από τη Μαρία Καρυστιανού πήρε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος δήλωσε: «Το κόμμα θα σηματοδοτήσει μία νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Σήμερα φόρεσα μία μπλούζα που απεικονίζει τον Τολστόι, τον Ντοστογιέφσκι και τον Τσέχωφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες», αναφέροντας ότι κάποιοι φίλοι του τον ρώτησαν αν στη μπλούζα απεικονίζονται ο Μαρξ, ο Λένιν και ο Ένγκελς, «αλλά πρόκειται για συγγραφείς για τους οποίους κάποιοι υποστήριξαν ότι έπρεπε να ακυρωθούν».

Συνεχίζοντας, ο Θανάσης Αυγερινός επισήμανε πως επέλεξε να φαίνεται ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, κάνοντας αναφορά στο μυθιστόρημα Έγκλημα και Τιμωρία: «Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες: όποιος εγκληματεί, να τιμωρείται».

Μαρία Καρυστιανού: Τι είπε στην ομιλία της - Οι θέσεις του κόμματος

«Έφτασε η ημέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτί αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι αλλά δεν ακούγαμε. Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και αυτή η πορεία που θα μας οδηγήσει σε κάτι πολύ όμορφο ξεκινά σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενη στους πολίτες, δήλωσε: «Σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της».

Η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε στη συνέχεια τους 20 βασικούς άξονες του κινήματος, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική προστασία, τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ανασυγκρότηση του κράτους.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι βασικός στόχος είναι «οι πολίτες να βιώσουν άμεσα την αλλαγή και να αισθανθούν ξανά ασφαλείς», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της οικογένειας και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Στις προτεραιότητες του κινήματος περιλαμβάνονται επίσης η ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας και του συστήματος υγείας, η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στο κράτος δικαίου. Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για ανάγκη «εδραίωσης ενός αληθινού κράτους δικαίου», ζητώντας ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, διαφάνεια, λογοδοσία και αποσύνδεση της ηγεσίας της από την εκτελεστική εξουσία.

Παράλληλα, προανήγγειλε έλεγχο όλων των δημόσιων συμβάσεων και της διαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη ελέγχου των τραπεζών και των funds, με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στο οικονομικό σκέλος, μίλησε για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και αντιμετώπιση των καρτέλ που, όπως είπε, «διαμορφώνουν ασύδοτα τις τιμές και φτωχοποιούν τους πολίτες».

Αναφορά έγινε και στον πρωτογενή τομέα, στην προστασία του φυσικού πλούτου, στις περιοχές Natura και στη στήριξη του εθελοντισμού και της φιλοζωίας.

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία είχε η τραγωδία των Τεμπών, με τη Μαρία Καρυστιανού να δηλώνει ότι «το τραγικό έγκλημα των Τεμπών ανέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο την ανάγκη ενός κράτους που να διασφαλίζει έμπρακτα την ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές».

Στους στόχους του κινήματος περιλαμβάνονται ακόμη η αναβάθμιση της ενημέρωσης, η ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού, η αποκέντρωση και η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών δικαιωμάτων της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο», τονίζοντας ότι «η πατρίδα μας αξίζει και μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις».

Μαρία Καρυστιανού: Το μήνυμά της στα social media

Νωρίτερα, σήμερα, η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το νέο κόμμα της: «Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας.

Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Ετσι, λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο (σ.σ. σήμερα), Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».