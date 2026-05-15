Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το νέο κόμμα στις 21 Μαΐου – Το AI βίντεο με το περιστέρι

Με ένα βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καρυστιανού δημοσιοποίησε αργά το βράδυ της Πέμπτης, ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!» έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, συνοδεύοντάς τη από ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κρατάει ένα λευκό περιστέρι με κλαδί ελιάς.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον».

Μαρία Καρυστιανού: Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το νέο κόμμα

Μάλιστα, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν τον παλμό για τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Action 24 πριν από δέκα ημέρες, αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της κατηγορίας «Άλλο κόμμα», που φτάνει στο 12,6% από 8,8% τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, εκεί φαίνεται να συγκεντρώνεται προσωρινά μέρος των ψηφοφόρων που αναμένουν τα νέα πολιτικά σχήματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού.

Από την άλλη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, τον Απρίλιο, το 48% δηλώνει ότι δεν θα τη στήριζε, το 10% απαντά «πολύ πιθανό», το 23% «όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 17% «αρκετά απίθανο» ενώ όπως επισημαίνεται στη δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για τον τηλεοπτικό στάθμο Alpha, στις αρχές Απριλίου, στην ερώτηση αν θα το ψήφιζαν: 5% απαντά «πολύ», 10% «αρκετά», 15% «λίγο», 59% «καθόλου» και 11% δηλώνει «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ».