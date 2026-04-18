Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης και η στάση του Μαξίμου

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, με δήλωσή του νωρίτερα σήμερα, γνωστοποίησε ότι υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αφορμή για την υποβολή της παραίτησής του αποτέλεσαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στον πολιτικό κόσμο σχετικά με το πτυχίο του, σε συνδυασμό με την πρόσληψή του σε θέση επιστημονικού συμβούλου στο υπουργείο Παιδείας το 2007.

Όπως αναφέρει επίσης η ΕΡΤ, η υπόθεση απασχολούσε εδώ και ημέρες το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι, ενώ κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση ο πρωθυπουργός προκλήθηκε από την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί επανειλημμένα, ο ίδιος επέλεξε να μην αναφερθεί καθόλου στο θέμα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Η στάση του Μαξίμου

Όπως εξηγεί η Γεωργία Σκιτζή, η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη, πριν ο Μακάριος Λαζαρίδης προχωρήσει στη σχετική δήλωση, με την οποία ζητούσε συγγνώμη και προανήγγειλε την επιστροφή των χρημάτων που είχε λάβει το 2007, είχε προηγηθεί επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου.

Ωστόσο, ακόμη και μετά τη δήλωσή του, η πολιτική πίεση δεν εκτονώθηκε. Αντιθέτως, η παραδοχή Λαζαρίδη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία με συνεχείς ανακοινώσεις επιτέθηκε τόσο στον τέως υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και στον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αντίστοιχο ήταν το κλίμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτές ασκούσαν κριτική και ζητούσαν εξηγήσεις, με αποκορύφωμα τη σημερινή τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ζήτησε ευθέως από τον κ. Λαζαρίδη να διευκολύνει τον πρωθυπουργό.

Στη συνέχεια, υπήρξε νέο τηλεφώνημα από στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, το οποίο βρήκε τον κ. Λαζαρίδη στην εκλογική του περιφέρεια, την Καβάλα, και ακολούθησε η ανακοίνωση της παραίτησής του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ