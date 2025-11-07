Μητσοτάκης στη σύνοδο Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας: Να σταματήσει η ροή ρωσικού αερίου μέσω Τουρκίας

Μήνυμα για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας και την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε βασικό ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας πως «η χώρα είναι πλέον πάροχος ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη τη νοτιοδυτική Ευρώπη».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, σταθμούς και αγωγούς, σημειώνοντας ότι «μέσα σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα πέρασε από το να είναι απλός εισαγωγέας σε εξαγωγέα ενέργειας». Όπως είπε, «πάνω από 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου εξήχθησαν από τη χώρα το 2024».

Επίσης, παρουσία Αμερικανών υπουργών, τόνισε ότι δεν πρέπει ρωσικό αέριο να έρχεται στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας.

«Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μπροστά σε αυτό το εκπληκτικό κοινό», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα για την ομιλία του στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη ευκαιρία να εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο στον τομέα της ενέργειας».

Είπε πως πρόκειται για κοινό δεσμό που βασίζεται σε κοινούς στρατηγικούς στόχους. «Τόσο η Ελλάδα όσο και οι ΗΠΑ έχουμε μια βασική υπευθυνότητα να παρέχουμε οικονομική ενέργεια στους πολίτες αλλά και στις επιχειρήσεις μας, θέλουμε να διασφαλίσουμε ενεργειακές πηγές αλλά και πρώτες ύλες τα οποία δεν θα επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις. Δε φοβόμαστε τον ανταγωνισμό, θέλουμε να καινοτομίσουμε, να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες αλλά και να μειώσουμε τις εκπομπές» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «τα τελευταία έξι χρόνια η Ελλάδα έχει χαράξει τη δική της πορεία όσον αφορά την ενέργεια και το 2019 στην αρχή της πρώτης μου θητείας πήραμε τη στρατηγική απόφαση να απομακρυνθούμε από τον λιγνίτη, που παρείχε το 60% της δικής μας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν το κάναμε μόνο για περιβαλλοντικούς σκοπούς γιατί στη δική μας περίπτωση ο λιγνίτης ήταν πολύ ακριβός. Αντ' αυτού επενδύσαμε σε ΑΠΕ και εκμεταλλευτήκαμε τον ήλιο και τον αέρα που έχουμε στη χώρα μας. Ως αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων οι ΑΠΕ καλύπτουν αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Για πρώτη φορά το 2024 η Ελλάδα έγινε εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2023 ξοδέψαμε 75 εκατ. ευρώ εισάγοντας ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρυσι κερδίσαμε 112 εκατ. εξάγοντας ηλεκτρική ενέργεια».

Πρόσθεσε ότι «ταυτόχρονα επενδύσαμε αρκετά στο φυσικό αέριο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε και θα έχουμε και στο μέλλον μία ασφαλή πηγή για την παροχή ενέργειας. Φτιάξαμε καινούργια εργοστάσια και άλλα που προχωρούν, και δίνουν την ευελιξία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Επίσης επενδύουμε και στο δίκτυό μας».

Επισήμανε επίσης, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο 6 δισ. ευρώ για «να συνδέσουμε όλα μας τα νησιά με το δίκτυο της ενδοχώρας κάτι που είναι πολύ σημαντικό και από περιβαλλοντική άποψη», ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην αποθήκευση της ενέργειας.

Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των εργασιών της Διατλαντικής Συνόδου για την Ενέργεια, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκε μια «ιστορική συμφωνία»- όπως χαρακτηρίστηκε- μεταξύ της αμερικανικής ExxonMobil και των ελληνικών Energean και HelleniQ Energy για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο.

Σε χθεσινό του μήνυμα ο πρωθυπουργός μίλησε για «νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδος, μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και προοπτικής».

Η διήμερης σύνοδος (6-7 Νοεμβρίου) συγκεντρώνει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή τεσσάρων Αμερικανών υπουργών, 25 Ευρωπαίων ομολόγων τους και εκπροσώπων 17 πολυεθνικών ενεργειακών εταιρειών, ενώ στο επίκεντρο τίθεται η ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης και η σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.