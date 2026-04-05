Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν συμμετείχα στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος κατηγορείται σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για «την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση», προέβη σε σχετική δήλωση.

Ο κ. Λιβανός, μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε πως κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2021), «υπηρέτησε με διαφάνεια και νομιμότητα», συμπληρώνοντας τα εξής: «Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου».

Στην ίδια δήλωσή του, σύμφωνα με τον Alpha, ανέφερε: «Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην νηφαλιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δήλωση του Σπήλιου Λιβανού

«Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις.

Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα,για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου.

Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην νηφαλιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι νέοι διάλογοι που ήρθαν στη δημοσιότητα

Νέες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των βουλευτών οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λόγω εμπλοκής τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μετά τους Καραμανλή, Παπακώστα και Σκρέκα, ακολούθησαν αποκαλύψεις σχετικά με τη Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία φέρεται να πίεζε τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, να εξυπηρετήσει κτηνοτρόφους ψηφοφόρους της. Η βουλευτής Σερρών της ΝΔ ζήτησε προανακριτική επιτροπή για να αποδειχθεί η αθωότητά της.

Στην πρώτη από τις δύο συνομιλίες που έχει καταγράψει ο «κοριός», η πρώην υφυπουργός ρωτά τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ πότε θα γίνει η πληρωμή σε συγκεκριμένο παραγωγό με τον Δημήτρη Μελά να τη διαβεβαιώνει ότι θα γίνει τον επόμενο μήνα.

1ος διάλογος (26/08/2021):

Φ. Αραμπατζή: Ναι. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ;

Δ. Μελάς: Εεε δεκαπέντε νομίζω ότι θα έχει βγει τέλη Σεπτέμβρη θα βγει. Τέλη Σεπτέμβρη.

Φ. Αραμπατζή: Μη γίνει καμιά στραβή όμως.

Δ. Μελάς: Όχι, όχι. Θα πληρωθούν.

Σε άλλο σημείο η Φωτεινή Αραμπατζή φέρεται να αναφέρεται σε τρία ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε τρεις κτηνοτρόφους από το χωριό Αγγίστα των Σερρών, οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν για δεύτερη φορά και να ρωτά τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ πότε θα γίνει ο έλεγχος.

Φ. Αραμπατζή: Τώρα σου στέλνω τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’αυτό;

Δ. Μελάς: Εεε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του’ χουνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, εάν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.

Φ. Αραμπατζή: Του είναι, και επίσης, ε, να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;

Δ. Μελάς: Ναι, ναι, γίνεται.

Τον Νοέμβριο του 2021 φαίνεται ότι η πληρωμή του παραγωγού δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η κα Αραμπατζή ζήτησε από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να του τηλεφωνήσει ο ίδιος.

2ος Διάλογος (16/11/21):

Φ. Αραμπατζή: Ε, δεν έχω μούτρα για τον Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Δ. Μελάς: Τον Κ. δεν τον έχω ξεχάσει.

Φ. Αραμπατζή: Πότε θα τον πληρώσουμε;

Δ. Μελάς: Θα είχαν πληρώσει τώρα και το δεκατέσσερα και το δεκαοχτώ, αλλά έτσι όπως έφερε τελευταία στιγμή την ΚΥΑ, τρέχαμε όλοι να κάνουμε νέα κατανομή και πήγαν όλα πίσω. Πιστεύω ότι μέχρι, μέσα στο Δεκέμβριο, θα πληρωθεί και το δεκαοχτώ.

Φ. Αραμπατζή: Θέλω να τον πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο. Και να του πεις για όλο αυτό το μπούλινγκ που έχεις φάει.

Δ. Μελάς: Ναι στείλτο μου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η επικοινωνία συνεργατών του Σπήλιου Λιβανού

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία ερευνάται και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός.

Ωστόσο, ο πρώην υπουργός δεν φέρεται να έχει απευθείας συνομιλίες με τον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει καταγραφεί στενός του συνεργάτης να μιλά με τον Δημήτρη Μελά για υπόθεση «υποστηρικτών του υπουργού».

Διάλογος συνεργάτη Σπήλιου Λιβανού με Μελά:

N.K, στενός συνεργάτης Σπήλιου Λιβανού: Ωραία, δες το ρε Δημήτρη μου πάντως μας ενδιαφέρει πολύ αυτός ξέρω τι σου λέω έχει εργοστάσιο οοο ο άντρας της αδελφής του και είναι.

Δ. Μελάς: Ναι

Ν.Κ.: Στο Αγρίνιο από τους πολύ καλούς φίλους του Σπήλιου δηλαδή για εμάς είναι σημαντικό να το περάσουμε για να μην την φάει τώρα από τον Σπήλιο κατάλαβες τι εννοώ.

Δ. Μελάς: Ναι, οκ νταξει

Με πληροφορίες από ΕΡΤ