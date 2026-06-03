Λευκάδα: Διπλό το διάβημα του ΥΠΕΞ στην Ουκρανία για το drone - Τι επισημαίνει

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε από αλιείς στη Λευκάδα, πραγματοποίησε διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία, όπως είχε προαναγγελθεί σχετικά.

Τα διαβήματα διαμαρτυρίας από το ελληνικό ΥΠΕΞ σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή (28 και 29/5) και επιδόθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας όσο και στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

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Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά.

Η Αθήνα επισημαίνει ακόμα ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια, αλλά και ότι απειλείται να προκύψει πλήγμα για την εθνική οικονομία.

Το διάβημα καταλήγει αναφέροντας ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες.

Πλέον αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις από την ουκρανική πλευρά.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Μαΐου, όταν αλιείς της περιοχής αντιλήφθηκαν την παρουσία του σκάφους σε δυσπρόσιτο σημείο της ακτογραμμής.

Όπως αναφέρεται, το μη επανδρωμένο σκάφος είχε ακόμη σε λειτουργία τον κινητήρα του κατά τη στιγμή του εντοπισμού του, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την προέλευση και την αποστολή του.

Οι ψαράδες προσέγγισαν με προσοχή το USV, το ασφάλισαν και στη συνέχεια το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου παραδόθηκε αρχικά στο Λιμενικό Σώμα και στη συνέχεια στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέταση του σκάφους, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.

Το σκάφος περιγράφεται ως μικρού μεγέθους, μαύρου χρώματος και υψηλών ταχυτήτων, φέροντας εξοπλισμό που παραπέμπει σε στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένη πλατφόρμα.

Το συγκεκριμένο USV (Unmanned Surface Vehicle) είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, επισημαίνει το Mega.