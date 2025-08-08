Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της

Ανακοίνωση για τη διαδικασία που ακολούθησαν τα νοσοκομεία «Σιμανόγλειο» και «Ευαγγελισμός» από την στιγμή που η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε για εξετάσεις το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι την κατάληξή της το βράδυ της ίδιας μέρας, εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, η κοπέλα υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο στο Σισμανόγλειο μετά τη μεταφορά της εκεί, στη 1 το μεσημέρι. Ακολούθως, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» και η εισαγωγή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Λένα Σαμαρά: Διευκρινίσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Νωρίτερα, διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση που είχε από τους γιατρούς του ΕΣΥ η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα που πέθανε ξαφνικά την Πέμπτη σε ηλικία 34 ετών, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως διευκρινίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, «η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο "Σισμανόγλειο" Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του "Σισμανογλείου" έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του "Ευαγγελισμού" καθώς το "Σισμανόγλειο" δεν έχει Νευρολογική κλινική»

«Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί» καταλήγει στην ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.