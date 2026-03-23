ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα - Ο Χρήστος Κοντορουχάς νέος αρχηγός του Λιμενικού

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3) η συνεδρίαση, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Κατά τη διάρκεια του ΚΥΣΕΑ, εγκρίθηκαν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ επιλέχθηκε ως νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

ΚΥΣΕΑ: Τα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν

«Το ΚΥΣΕΑ σήμερα, καθόσον αφορά τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων, όσον αφορά τον antidrone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας -ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της "Ασπίδας του Αχιλλέα"- και εκτιμώ ότι περνάμε σε μια νέα εποχή».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

Από εκεί και πέρα, επισήμανε ότι αποφάσεις λήφθηκαν και για «το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ μετά από πολλά χρόνια» και ότι και αυτό το πρόγραμμα «θα πραγματοποιηθεί με τέσσερα πλοία που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες».

Επίσης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να προχωρήσουν και «οι υποδομές για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35» ενώ υπενθύμισε ότι το πρώτο F-35 θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028.

Για το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 Block 50 σε F-16 Viper, το οποίο επίσης θα προχωρήσει, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «με αυτά τα Viper η Πολεμική μας Αεροπορία θα υπερβεί κατά πολύ τα εκατό F-16 Viper και μαζί με τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και τα F-35 θα είναι μια από τις πιο ισχυρές Αεροπορίες στην Ευρώπη».

Ανέφερε, ακόμη, ότι «δεν αγνοούμε τα θέματα των μεταγωγικών αεροσκαφών» σημειώνοντας ότι «το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε το πρόγραμμα συντήρησης των αεροσκαφών C-27».

Ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με πληροφορίες, επισήμανε κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ότι στα προγράμματα αυτά θα υπάρχει συμμετοχή κατά 25% της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας καθώς και πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων.