Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω αντιπροσωπεία αγροτών στο Μαξίμου»

Με αναφορές στην εκλογή Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

«Σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στο ψέμα και τον λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό. Που είναι άραγε όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση της πατρίδας», είπε ο πρωθυπουργός στη Βουλή.

«πολλοί εργάστηκαν για αυτή την επιτυχία».

Μητσοτάκης: Οι αγρότες και ο προϋπολογισμός

«Την Δευτέρα στις 17:00 περιμένω αντιπροσωπεία αγροτών στο Μαξίμου» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω των ολοένα και πιο ενισχυμένων αγροτικών μπλόκων στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, ότι η κυβέρνηση προχωρά σε υψηλότερες πληρωμές συγκριτικά με πέρυσι. «Δίνουμε φέτος περισσότερα λεφτά απ’ όσα δίναμε πέρυσι. Αυτό πρέπει να τονίζεται σε κάθε ευκαιρία», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η αναστάτωση που προκάλεσε η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αναπόφευκτη αλλά παράλληλα και αναγκαία.

Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η εμπλοκή των ευρωπαϊκών μηχανισμών δυσχέραναν τις διαδικασίες, όπως αναγνώρισε, ωστόσο, λέει, «μπορέσαμε να κάνουμε τις πληρωμές που κάναμε και να ολοκληρώσουμε τις υπόλοιπες μέχρι τα τέλη του έτους».

Στην τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους παραγωγούς να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνία, τονίζοντας ότι κάθε διαμαρτυρία πρέπει «να μην βλάπτει το εμπόριο της χώρας, κλείνοντας δρόμους, αεροδρόμια και λιμάνια».

Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεση για διάλογο με τους αγρότες. «Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 η ώρα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε», είπε, παραπέμποντας στη στάση που έχει επιδείξει η κυβέρνηση και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Μητσοτάκης: Ο προϋπολογισμός

Όσο για τον προϋπολογισμό που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, είπε ότι η έγκρισή του θα αποτελέσει «θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες». «Ο φετινός προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός, ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός. Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.