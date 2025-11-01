Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα παραστεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει σήμερα το παρών στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στις 19:00 το απόγευμα, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο πολιτιστικό έργο στην ιστορία της χώρας, που ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο δεκαετίες καθυστερήσεων. Το επιβλητικό κτίριο εκτείνεται σε περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα που καλύπτουν επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας.

Από τη φαραωνική περίοδο έως την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, το μουσείο επιχειρεί να αφηγηθεί ολόκληρη την πορεία ενός πολιτισμού. Κεντρικό σημείο της μόνιμης έκθεσης αποτελεί η πλήρης συλλογή του Φαραώ Τουταγχαμών, με πάνω από 5.000 αντικείμενα, ανάμεσά τους η χρυσή ταφική μάσκα που έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο της Αιγύπτου.

Το εσωτερικό του μουσείου οργανώνεται σε θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν την εξουσία των Φαραώ, την κοινωνική ζωή και τη θρησκεία της αρχαίας Αιγύπτου, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγαλοπρεπής μαρμάρινη σκάλα και ένα αίθριο με άγαλμα του Ραμσή Β΄ ύψους έντεκα μέτρων.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.