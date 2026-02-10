Κυριάκος Μητσοτάκης σε κτηνοτρόφους: Προτεραιότητά μας είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με εκπροσώπους κτηνοτρόφων.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Είχαμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση ότι θα κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση για να δούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κτηνοτροφικού τομέα. Θα ήθελα καταρχάς να επαναλάβω ότι από πλευράς κυβέρνησης η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και για την κυβέρνηση αλλά θα έλεγα και για εμένα προσωπικά» και πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και όπως αυτά προέκυψαν μετά και την έξαρση της επιδημίας της ευλογιάς -θα έρθουμε σε αυτό το θέμα στη συνέχεια και ανταποκριθήκαμε, πιστεύω, σε δικαιολογημένα αιτήματά σας με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους και θέλω να ξέρετε ότι όσο κρατάει αυτή η περιπέτεια εμείς θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας και σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως σαφής -θα τοποθετηθούν στη συνέχεια και οι κυρίες και οι κύριοι από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου- η προτεραιότητά μας και το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς».

Κυριάκος Μητσοτάκης σε κτηνοτρόφους: «Τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά»

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε τη συνεργασία των κτηνοτρόφων και αναφέρθηκε στα απαραίτητα μέτρα που θα συμβάλουν στην εξάλειψη της ευλογιάς.

«Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο», είπε και πρόσθεσε: «Όπως έχω ενημερωθεί από το υπουργείο τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και χρειαζόμαστε και την πλήρη δικιά σας συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, ο οποίος είναι εθνικός στόχος για την προστασία συνολικά της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού -που είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς συμβαίνει. Όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο αυτό και θέλω να τονίσω ότι από πλευράς υπουργείου και κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan B και νομίζω ότι η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει διότι σε κάθε περίπτωση τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν. Θα τα πει στη συνέχεια και η ειδική άρα σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να ζητήσω τη συνεργασία όλων έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ