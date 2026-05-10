Κυριάκος Μητσοτάκης: Προχωράμε σε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους - 13 νέες απάτητες παραλίες

Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, προχώρησε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανάρτησή του στέλνοντας ευχές σε όλες τις μητέρες και κάνοντας ειδική αναφορά στη δική του, λόγω της ημέρας.

Ωστόσο, συνδύασε το μήνυμα αυτό με μια γενικότερη παρουσίαση των κυβερνητικών εξελίξεων της εβδομάδας.

Αναλυτικότερα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε νέες ρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στάθηκε στην πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ, συνδέοντάς την με τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και τον στόχο η Ελλάδα να μην έχει το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ έως το 2027.

Παράλληλα, ανέδειξε την πρόοδο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, με σημαντική αύξηση στις ρυθμίσεις χρεών και δεκάδες χιλιάδες ολοκληρωμένες υποθέσεις και γνωστοποίησε ακόμη ότι 13 νέες περιοχές εντάχθηκαν στη λίστα των «Απάτητων Παραλιών», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 251.

