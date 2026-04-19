Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων έχει μακρύ παρελθόν»

Την εβδομαδιαία ανασκόπησή του δημοσίευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας μνεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε άλλα τρέχοντα ζητήματα.

Μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και για την άρση ασυλίας βουλευτών που βρίσκονται υπό έρευνα, αλλά και για τον νέο νόμο που θα φέρει απαγόρευση πρόσβασης εφήβων κάτω των 15 ετών στα social media.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε λέγοντας πως «ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής».

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε πως «Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή διατύπωσα καθαρά τη θέση μου σχετικά με τις υποθέσεις που ερευνώνται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναλάβαμε πρωτίστως την ευθύνη εξυγίανσης ενός βαθιά άρρωστου οργανισμού, χωρίς συμψηφισμούς. Η δουλειά μου είναι να μην κάνω πίσω σε καμία παθογένεια που προκαλεί ανισότητες και αδικίες σε βάρος των πραγματικών παραγωγών. Εξήγησα επίσης ότι είναι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη και άλλο μία παρανομία εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων. Γι’ αυτό και χαιρέτισα την απόφαση των 11 μελών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δεχτούν την άρση της ασυλίας τους. Τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται».

Παράλληλα ανέφερε πως το πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων έχει μακρύ παρελθόν «όπου αποτυπώνονται οι ευθύνες όλων των κομμάτων. Άλλωστε οι πελατειακές σχέσεις δεν γεννήθηκαν χθες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξή του προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «αλλά και την ανάγκη, καθώς κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό. Κυρίως, όμως, προχωρώντας ταχύτατα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε οι βουλευτές μας να πάψουν να είναι όμηροι εντυπώσεων. Γιατί είναι η Δικαιοσύνη που οφείλει να ξεκαθαρίσει πρώτη και εγκαίρως το τοπίο».

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές ανατιμήσεις

«Έρχομαι τώρα στις εξελίξεις στο μέτωπο του Περσικού Κόλπου που ασφαλώς δεν φεύγουν από το ραντάρ μας. Προσβλέπουμε σε επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων, καθώς ενδεχόμενη παράταση της κρίσης αυξάνει και τις αβεβαιότητες για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Παρά τις εξωγενείς πιέσεις, σύμφωνα και με την πρόσφατη εκτίμηση του ΔΝΤ, η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε «ότι εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Την Τρίτη η Πρόεδρος της Κομισιόν θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, την οποία θα συζητήσουμε οι 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ακολουθεί».

Απαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

«Τις ημέρες του Πάσχα ανακοίνωσα την απόφαση της κυβέρνησής μας για την απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειονότητα των γονιών το επικροτεί, και καταλαβαίνω γιατί. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά οι επιστήμονες εδώ και καιρό χτυπούν καμπανάκι για τις συνέπειες του εθιστικού scrolling στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Η ρύθμιση έρχεται μέσα στο καλοκαίρι και μπαίνει σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027», ενημέρωσε στην ανάρτησή του.

«Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Γι' αυτό το έθεσα και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλά νέα είναι ότι η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ για τα social media είναι τεχνικά έτοιμη και σύντομα θα είναι διαθέσιμη. Να ξεκαθαρίσω κάτι: ο στόχος δεν είναι να απομακρύνουμε τους νέους από την τεχνολογία».

Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας

Κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «για το τέλος άφησα ένα σημαντικό έργο, την απόδοση στο κοινό της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ανάπλασή της και την ενσωμάτωσή της στον ιστορικό και αρχαιολογικό πυρήνα της Αθήνας. Η Αθήνα αποκτά μια αρχαιολογική και πολιτιστική ζώνη 4 χλμ. και 15.000 στρεμμάτων, με αρχαιότητες από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τα βυζαντινά χρόνια».

«Η λεωφόρος που ενώνει το Παναθηναϊκό Στάδιο με την Διονυσίου Αρεοπαγίτου έγινε ένας σύγχρονος, ανοιχτός αστικός χώρος, προσβάσιμος σε κατοίκους και επισκέπτες όλο το 24ωρο. Χαίρομαι που δηλώνουν ευτυχείς για την ολοκλήρωσή του ακόμη και εκείνοι που το πολέμησαν».