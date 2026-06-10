Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πατήστε γκάζι για τη νίκη» - Τι είπε για τον Κυρανάκη

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε σήμερα (10/6) ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ομιλία Μητσοτάκη συνέπεσε με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μια παράταξη που ανανεώνεται διαρκώς, επισημαίνοντας ότι το 75% της νέας Πολιτικής Επιτροπής αποτελείται από νέα πρόσωπα. Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την ιστορική της συνέχεια, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει νέα στελέχη και εκφράζει διαφορετικά πολιτικά ρεύματα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για τον Κυρανάκη

Αναφερόμενος στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε στέλεχος με μακρά διαδρομή στην παράταξη και του ανέθεσε ως βασική αποστολή τη συσπείρωση του κομματικού μηχανισμού ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

«Δεν σου ζητώ απλώς να ανεβάσεις στροφές στις μηχανές. Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον κομματικό σχεδιασμό με τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας από το 2019 έως σήμερα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αλλάξει σε πολλούς τομείς, παρά τις διαδοχικές κρίσεις που αντιμετώπισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους, χαρακτηρίζοντας το Gov.gr μία από τις σημαντικότερες αλλαγές της τελευταίας εξαετίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 στα 920 ευρώ, στη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και στη δημιουργία περισσότερων από 560.000 νέων θέσεων εργασίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι αναφορές σε Υγεία και Παιδεία

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις παρεμβάσεις στην Υγεία και την Παιδεία, μιλώντας για ανακαινίσεις νοσοκομείων, κέντρων υγείας και σχολικών μονάδων, καθώς και για την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών και των προληπτικών εξετάσεων.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή της θέση, ενώ αναφέρθηκε στις αμυντικές συμφωνίες της χώρας, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και στην αξιοποίηση ενεργειακών πόρων.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, με κυριότερα το αυξημένο κόστος ζωής και το στεγαστικό ζήτημα. «Αν σήμερα ζεις στο ενοίκιο, έχεις μεγάλη δυσκολία να τα βγάλεις πέρα», παραδέχθηκε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τα πρόσφατα μέτρα στήριξης για ενοικιαστές, οικογένειες και συνταξιούχους, ενώ προανήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει το νέο της προγραμματικό πλαίσιο με ορίζοντα το 2030, υπό τον τίτλο «Ατζέντα 2030».

Κλείνοντας την ομιλία του, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι επενδύουν στην τοξικότητα, στα fake news και στον λαϊκισμό.

«Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα και θέσεις. Θα δούμε καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση ενώνεται μόνο από την επιδίωξη να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία.

«Ακριβώς το ίδιο έκαναν και το 2023. Και τότε οι Έλληνες πολίτες απάντησαν εκκωφαντικά, επιλέγοντας το μέλλον και όχι το παρελθόν», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ