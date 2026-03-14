Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι Έλληνες να εμπιστεύονται τις ένοπλες δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς»

Με φόντο την ένταση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στους Έλληνες πολίτες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και ελέγχουν πλήρως τον ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην ασφάλεια της περιοχής, στηρίζοντας χώρες όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα», το οποίο -όπως είπε- θα ενισχύσει σημαντικά την προστασία της χώρας απέναντι στις σύγχρονες και μελλοντικές απειλές.



Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ακόμα μία φορά την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, τον έλεγχο του ελληνικού εναέριου χώρου και θέλω να στείλω και σήμερα εδώ από την Λάρισα ένα μήνυμα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέδειξαν ότι διαθέτουν όχι μόνο άριστη εκπαίδευση αλλά και επιχειρησιακή ετοιμότητα να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόσκληση, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε εντολή της πολιτικής ηγεσίας.

Η Ελλάδα σήμερα παρέχει ασφάλεια όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στη Βουλγαρία και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έγιναν στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πιάσει τόπο.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα αλλά και στις προκλήσεις του αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.