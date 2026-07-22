Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δηλαδή στο τέλος της θητείας μας»

Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει μπει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης ανέφερε σε ομιλία του την Τέταρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εκδήλωση του Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εκλογές, επαναλαμβάνοντας, ότι θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.

«Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται, σήμερα ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε το brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα (…) έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027»

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. «Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα», είπε.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε εθνική προτεραιότητα τις σχέσεις της χώρας με τον απόδημο ελληνισμό παροτρύνοντας τους Έλληνες ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές του 2027 μέσω της επιστολικής ψήφου.

«Σας παροτρύνω να ασκήσετε το δικαίωμα στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δηλαδή στο τέλος της θητείας μας – Θυμηθείτε ποιος έδωσε τη μάχη για να αρθεί οποιοδήποτε εμπόδιο για τη συμμετοχή σας!», ανέφερε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε το the Hellenic Initiative για τον ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews