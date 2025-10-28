Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλούμαστε το μήνυμα της ενότητας του 1940 να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της γενιάς μας»

Δήλωση μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προτάσσοντας μεταξύ άλλων το μήνυμα της ενότητας και τη μεταλαμπάδευσή του «στις ευθύνες της δικής μας γενιάς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε αρχικά πως «στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της, ταυτόχρονα όμως είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».

Πρόσθεσε στη συνέχεια: «Πριν από 85 χρόνια, οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μία νίκη υπερήφανη. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας, καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικιάς μας γενιάς».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η δήλωση για τη 28η Οκτωβρίου

Ζούμε σε ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς. Όμως, η στρατιωτική παρέλαση την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα, μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχους, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτήν την ελευθερία, για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μία διαδικασία, ίσως, του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους , για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες και ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών. Και πράγματι, αυτή η ημέρα, αυτή η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο για να μπορούμε όλοι εμείς να γιορτάσουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας».

Το μήνυμα Τασούλα για τη 28η Οκτωβρίου

«Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό "Όχι", τη λαμπρή επέτειο των οποίων τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα καινοτόμα οπλικά συστήματα, είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του '40 προς τη σύγχρονη εποχή μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι το έπος του '40, είναι το βορειοηπειρωτικό έπος, είναι το έπος της γυναίκας της Πίνδου που μας συγκινούν και μας συναρπάζουν πάντα», είπε και πρόσθεσε:

«Η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και στο Καλπάκι της Ηπείρου μέχρι βόρεια της Χειμάρρας και έως το Πόγραδετς, ήταν η ελληνική απάντηση στον πανίσχυρο τότε 'Αξονα και είναι η έλευση της ελπίδας στο συμμαχικό στρατόπεδο.

Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε το '40 αφάνταστα τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα χείλη.

Το παράδειγμά τους, η φιλοπατρία τους και η αυταπάρνησή τους μας καθοδηγούν ώστε, σήμερα ενωμένοι στα μεγάλα και στα σπουδαία, να αντεπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής και να φροντίζουμε για μια πατρίδα, ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, για μια πατρίδα σύγχρονη και προοδευμένη. Για μία πατρίδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όπου βρισκόμαστε.

Χρόνια πολλά, ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω το έθνος και να ξέρετε ότι αυτό το παράδειγμα πολεμιστών του '40 που σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε, αυτό το παράδειγμα ο ελληνικός λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει τον εμπνέει πάντα. Χρόνια πολλά».