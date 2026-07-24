Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο Σύνταγμα συμβατό με την εποχή μας»

Στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση για «έλλειψη συναίνεσης».

«Προσέρχομαι σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία με αίσθημα ευθύνης γιατί η Ελλάδα έχει πράγματι ανάγκη νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας στη γενέτειρά της.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το σχόλιο για την αντιπολίτευση

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε απορία γιατί υπάρχουν κόμματα τα οποία αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας: «Θεωρώ ότι κάνετε λάθος κυρία Δούρου και έχετε χρόνο να αναθεωρήσετε. Θεωρώ ότι κάνετε σφάλμα», σημείωσε.

«Εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες. Δεν μπορώ να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε τυφλή άρνηση, το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει ένα αμήχανο "παρών" που ισοδυναμεί με "απών". Είναι το ίδιο το Σύνταγμα το οποίο αναζητά ευρύτερες συναινέσεις. Η επιτυχία κάθε αναθεώρησης δεν καθορίζεται τόσο από τη στάση της πλειοψηφίας, όσο από τη στάση της μειοψηφίας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση η ΝΔ είχε συμμετάσχει ενεργά το 2002 και είχε υπερψηφίσει μια σειρά από άρθρα διαμορφώνοντας πεδίο πραγματικής συναίνεσης και σύνθεσης. «Όποιος διατείνεται ότι σήμερα τάχα δίνει λευκή επιταγή, ουσιαστικά περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή», τόνισε.

Η αναφορά του στο Σύνταγμα του 1975

«Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ κ. Ανδρουλάκη γιατί ενώ συμφωνούμε στον πυρήνα αλλαγής τουλάχιστον 15 άρθρων γιατί επιμένετε σε αυτή την στάση», συμπλήρωσε.

«Ύστερα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής δεν είναι δυνατόν να έχουμε κόμματα τα οποία συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις αλλά να τις υπονομεύο9υν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Είναι στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας. Η παράταξή μας αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων», πρόσθεσε.

«Το Σύνταγμα του 1975 έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικό», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αλλά σήμερα καλείται να συμβαδίσει με τις προτεραιότητες του 21ου αιώνα».

«Ακόμα και το 2019 και παρά τις σημαντικές αλλαγές δεν υπήρξαν οι αναγκαίες συναινέσεις σε μία σειρά από πεδία. Η χώρα έχασε χρόνο και ευκαιρίες. Μιλώ για την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Θυμάμαι το 2008 το κόμμα σας κύριε Ανδρουλάκη άλλαξε στάση την τελευταία στιγμή, αντίθετα με το τι πίστευε τότε ο αρχηγός σας. Χάσαμε 20 χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να εναρμονίσουμε το Σύνταγμά μας με μια νέα πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε αν πρέπει να υπάρχουν κανόνες για τα δημοψηφίσματα «για να αποφύγουμε τον τραγέλαφο του 2015».

«Να δούμε αν πρέπει να κατοχυρώσουμε συνταγματικά την προστασία του πολίτη από την αναδρομική επιβολή φόρων, την προσιτή στέγη», συνέχισε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από τα σημεία της πρότασης της ΝΔ για τις προς αναθεώρηση διατάξεις.

«Είναι ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Το εκλογικό σύστημα να διασφαλίζει και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το υπουργικό συμβούλιο και να τον ελέγχουν οι πολίτες. Αναρωτιέμαι ποιος θα διαφωνούσε και γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη από κοινού τουλάχιστον κάποιες από αυτές τις θέσεις», πρόσθεσε.

«Αντιμετωπίστε την κα Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει», είπε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε συνεχώς παρεμβάσεις.

«Επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές και για τους εντός επικρατείας ψηφοφόρους. Σημαντική πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν η απειλή της αποχής και της αδράνειας. Δεύτερον, έχουμε νομοθετήσει η κυβέρνηση να λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Ολομέλειας των δικαστηρίων για την επιλογή της ηγεσίας τους και έχει σεβαστεί την άποψη των δικαστών. Προτείνουμε τη θεσμική κατοχύρωση με την κυβέρνηση να επιλέγει μεταξύ τριών υποψηφίων που οι ίδιοι οι δικαστές θα υποδεικνύουν. Πρωτοβουλίες που κόβουν τις γέφυρες ανάμεσα στη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία», ανέφερε στη συνέχεια.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. «Υπάρχει μία συμφωνία ότι δεν μπορούμε να μετατρεπόμαστε εμείς ως βουλευτές σε εισαγγελείς. Υπάρχει βασικό πρόβλημα με την έννοια του αμελητί και αυτή η αρμοδιότητα πρέπει να περιέλθει και πάλι στη Δικαιοσύνη. Εκεί μπορούμε να το συζητήσουμε. Η Βουλή πρέπει να περιορίζεται μόνο στην τελική απόφαση της άσκησης δίωξης ενός πολιτικού με ονομαστική ψηφοφορία. Θα είναι νομίζω πολύ δύσκολο για μία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου σε περίπτωση που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει εισηγηθεί δίωξη να μη συμφωνήσει τελικά με αυτή την πρόταση», επισήμανε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ