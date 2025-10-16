Δευτερολογία Μητσοτάκη: «Η Δικαιοσύνη αποδίδεται στα δικαστήρια, όχι στα πεζοδρόμια»

Με βέλη προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και ξεκίνησε τη δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θεωρώ βαθύτατη περιφρόνηση ότι όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης μίλησαν για χρόνο διπλάσιο από αυτόν που τους είχε δοθεί», τόνισε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, επικρίνοντας, την ίδια ώρα τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποχώρησή του από την ψηφοφορία επί των άρθρων του εργασιακού νομοσχεδίου.

Απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον ρόλο της στην υπόθεση των Τεμπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η δίκη των Τεμπών, κόντρα σε όσους έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να μην ξεκινήσει, προσδιορίστηκε να ξεκινήσει τον Μάρτιο και πιστεύω ότι θα αποδοθεί πραγματική Δικαιοσύνη, διότι σε ένα κράτος δικαίου η δικαιοσύνη αποδίδεται στα δικαστήρια».

Σε απάντησή του στη συνέχεια, προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «τώρα που πήγαμε εκεί, σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Εσείς τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back”; Το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα είναι μια αναγνώριση ότι η χώρα μας παίζει έναν σημαντικό ρόλο για την ειρήνευση στη Γάζα».

Μου έκανε εντύπωση ότι κανείς από τους ομιλητές δεν αναφέρθηκε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. «Αυτό δεν υπάρχει για εσάς. Αναφέρομαι στην κ. Κωνσταντοπούλου. Και εγώ ο ίδιος έχω πει στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Ισραήλ ότι η αντίδραση τους ξεπέρασε κάθε όριο και ότι δεν είναι δυνατόν οποιοσδήποτε στρατιωτικός στόχος να δικαιολογεί την απώλεια τόσων αμάχων». Είπε επίσης ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να έρθουν στη Βουλή παιδιά από τη Γάζα, ενώ εστάλησαν αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας για ανθρωπιστική βοήθεια. Αναφερόμενος στη μη αναγνώριση από την Ελλάδα κράτους της Παλαιστίνης, είπε ότι «αυτή τη στιγμή, με τη στάση που έχουμε τηρήσει, με την αναγνώριση που έχουμε και από την Παλαιστινιακή Αρχή, και από τον παλαιστινιακό λαό και από το Ισραήλ, η Ελλάδα είναι σωστά τοποθετημένη προκειμένου να μπορέσει την επόμενη ημέρα να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες».

«Φροντίζω η Ελλάδα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης»

Δεν απέκλεισε από τη δευτερολογία του, τα σχόλια που ήλθαν μετά την ακύρωση της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και την «αντάρα που σηκώθηκε». Συγκεκριμένα είπε, πως αναρωτήθηκε γιατί δεν έγινε το ίδιο στην Ιταλία όταν ακυρώθηκε η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με την Μελόνι.

«Φροντίζω η Ελλάδα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης, όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ», είπε δεικτικά.

«Θα ξανασυναντηθώ με τον κ. Ερντογάν και θα πω ότι εμείς θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία αλλά αν εκείνη θέλει κονδύλια από τον οργανισμό SAFE αυτό περνάει μέσα από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας. Για να πάρει έστω και ένα ευρώ η Τουρκία από το SAFE απαιτείται ομοφωνία», είπε ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του. «Ας αφήσουμε τις κορώνες πατριωτισμού και να δούμε ότι αυτή η δυνατότητα μας δίνει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο. Το νέο Ελσίνκι το έχουμε πετύχει μέσω των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου». Επανέλαβε ότι η Τουρκία θα πρέπει να απαλλάξει την Ελλάδα από το casus belli για να μπει στο SAFE.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν πλησιάζουν μια χώρα που παίζει το ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου», ανέφερε παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.