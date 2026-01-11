Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αδιαφορεί απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα»

«Συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή που έχει αποδώσει» - Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το 2026 η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση που ακολουθεί τα τελευταία 6,5 χρόνια

Την πρώτη εβδομαδιαία ανασκόπηση για το 2026 στα social media πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου,, θέτοντας παράλληλα το πλαίσιο των προτεραιοτήτων για τη νέα χρονιά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νέα διεθνή πραγματικότητα, τονίζοντας ότι η σταθερότητα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Στο πλαίσιο αυτό έκανε ειδική αναφορά στη Βενεζουέλα, επισημαίνοντας πως η μόνη βιώσιμη προοπτική για τη χώρα είναι μια ομαλή και δημοκρατική μετάβαση, με σεβασμό στη λαϊκή βούληση και τους διεθνείς κανόνες.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις και στη σημασία που έχουν η σταθερότητα και οι συμμαχίες για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Στην ίδια ανασκόπηση έκανε απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων σε τομείς όπως η οικονομία, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η Παιδεία, η Υγεία, η Δικαιοσύνη, αλλά και ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το 2026 η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση που ακολουθεί τα τελευταία 6,5 χρόνια, δίνοντας έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

«Συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή που έχει αποδώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της οικονομίας θα γίνει με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

