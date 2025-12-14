Κυριάκος Μητσοτάκης σε αγρότες: «Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα»

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες, μετά το «όχι» τους στο κάλεσμα του για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες έστειλαν στην κυβέρνηση λίστα με συγκεκριμένα αιτήματα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε οποιονδήποτε διάλογο με την κυβέρνηση αν πρώτα δεν υλοποιηθούν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία του ανάρτηση στο Facebook το πρωί της Κυριακής, απάντησε στην τελευταία αυτή εξέλιξη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση.

«Με έκπληξη, μάλιστα, πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

«Από την πλευρά μου, επαναλαμβάνω ότι η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν να συναντηθούν είτε μαζί μου, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Κάτι που έκαναν, πρόσφατα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Παράλληλα, η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης», συνέχισε.

«Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας», συμπλήρωσε.

«Τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα παραμονές Χριστουγέννων, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα, έτοιμοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.