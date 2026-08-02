Κυριάκος Μητσοτάκης για φωτιές:«Άμεσα η καταγραφή και η στήριξη στους πληγέντες»

Στις φωτιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση με την επισκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, μεταξύ άλλων, στη στήριξη της Πολιτείας σε όσους έχουν πληγεί από τις φωτιές: «Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της Πολιτείας».

«Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρησιακή δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τις φωτιές

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Θέλω να ξεκινήσω με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού. Οι ημέρες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που σε πολλές περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι συνθήκες αυτές δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Και οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό.

Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Όταν οι άνεμοι πνέουν με τέτοια ένταση, ακόμη και τα δεκάδες εναέρια μέσα που διαθέτουμε δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια.

Σε αρκετές περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν ούτε υδροληψίες ούτε ρίψεις νερού, καθώς οι ακραίες αναταράξεις καθιστούσαν τις πτήσεις απαγορευτικές, με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Θέλω, λοιπόν, να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, στους εθελοντές, στα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, στα Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στους εργαζόμενους των δήμων και των περιφερειών και σε όλους όσοι δίνουν, για ακόμη μία φορά, μια μάχη που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου.

Δυστυχώς, αυτή η μάχη είχε και βαρύ τίμημα. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους τους, περιουσίες και δάση. Στους ανθρώπους τους οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας. Και στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα.

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της Πολιτείας. Και ας θυμόμαστε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές. Και αυτή παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας: να προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Αυτόν τον στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις».