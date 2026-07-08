Κυριάκος Μητσοτάκης για F-35: «Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ»

Δηλώσεις πριν την έναρξη των εργασιών για τη 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που διοργανώνεται στην Τουρκία, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, στάθηκε στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αναφέροντας: «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ».

«Μια Συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την αναφορά του στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «είναι πάντα χαρά να επισκέπτομαι την Άγκυρα, ήμουν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κρατών».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε στο ΝΑΤΟ

«Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε μία περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων. Σήμερα, η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο του διαμοιρασμού των βαρών.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο, έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους δαπανών από την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, είμαστε πάντοτε ισχυροί υπερασπιστές της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, όχι ως ανταγωνιστής του ΝΑΤΟ, αλλά ως ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας, που θα ενισχύσει τους συμμάχους.

Στη Χάγη λάβαμε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα ορόσημα που θα θέσουμε για τις αμυντικές δαπάνες. Και χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, η χώρα μου, ήδη δαπανά 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες.

Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες.

Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι η εκεχειρία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ θα κρατήσει, χρειάζεται χρόνος για να επιλυθεί αυτό το ακανθώδες ζήτημα».