Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Live η συνέντευξη του πρωθυπουργού

Συνέντευξη παραχωρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί σε κρίσιμα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ξεκίνησε την συνέντευξη για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται με έναν τρόπο που μας προκαλεί ανησυχίες για το πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα είναι μία προσωρινή ανάφλεξη».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα είναι παρούσα σε όλα τα μέτωπα διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.

«Επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι πιο λειτουργικές», δήλωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε αναφορά σε όσα έχει πράξει το ελληνικό κράτος για την υπεράσπιση των συνόρων του.

Ο κ. Χατζηνικολάου αναφέρθηκε και στις αιχμές που άφησαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ σχετικά με την εξωτερική πολιτική της τωρινής κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως η κριτική του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά είναι άδικη καθώς: «Γνωρίζουν την συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και εκείνοι [οι πρωθυπουργοί] προσπαθούσαν να έχουν λειτουργικές σχέσεις με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του casus belli. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλο πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του casus belli».

Το ζήτημα του πληθωρισμού

Ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε μνεία στον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος αποτελεί από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, με τον πρωθυπουργό να απαντά ότι «αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί όντως ένα μεγάλο πρόβλημα». Παράλληλα έριξε μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και στις επιδοτήσεις που παρέχονται στους πολίτες, όπως το Fuel Pass.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον πρωθυπουργό γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μείωση του ΦΠΑ αντί για την παροχή επιδοτήσεων.

«Δεν μπορούμε ως χώρα να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά το χρέος. Μας κατάπιε το χρέος και χρεοποκόπησαμε μία φορά. Δώσαμε πολλά επιδόματα στον Covid και έπρεπε να το κάνουμε γιατί αντιμετωπίσαμε μία κρίση. Όμως αν συζητάμε για επιδόματα αναπηρίας, των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, επί αυτής της κυβέρνησης αυτά τα επιδόματα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν».

«Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μία πλατφόρμα που ο πολίτης θα μπορεί να συγκρίνει τιμές», δήλωσε ο πρωθυπουργός με τον Νίκο Χατζηνικολάου να τονίζει ότι ίσως είναι πιο χρήσιμο να αναθεωρηθούν τα πρόστιμα.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να πάρει πίσω κάποια από τα πιο αυστηρά μέτρα.

Η ΔΕΘ

Σχετικά με τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «είμαστε σε θέση ως χώρα να πηγαίνουμε στην Διεθνή Έκθεση και να προαναγγέλλουμε αλλαγές. Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, αλλά θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία».

Τόνισε, ακόμα, ότι είναι υπό επεξεργασία το πλαίσιο της ΔΕΘ.

Αναφορικά με τις πρόσφατες μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς των μητροπολιτών, ο Μητσοτάκης δήλωσε πως «αυτό αποτελεί ένα πάγιο ερώτημα και αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και χρόνια. Από την πλευρά μου, όμως, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο μισθός του μητροπολίτη θα είναι μικρότερος από τον μισθό του μουφτή. Έτσι, ο μισθός τους εξισώνεται και πάει στο επίπεδο του μισθού του γενικού γραμματέα, διότι ο μητροπολίτης διοικεί μία μητρόπολη».

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