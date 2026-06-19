Κυριάκος Μητσοτάκης: «Έχουμε ήδη δει μία σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο των «27» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ερωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το εάν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός σχεδιασμός, που θα σχετίζετια με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα σε μία ανάλογη, κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, απάντησε: «η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

«Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μία σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιου είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σκληρή τη διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ενώ τοποθετήθηκε στη συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

«Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό, από τη στιγμή που έχουμε φιλόδοξους στόχους και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το κατανοητό, σε ένα βαθμό, πλαίσιο των δικών τους σημαντικών εθνικών συνεισφορών» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι για την Ελλάδα «η διαφύλαξη των πόρων της ΚΑΠ που εντάσσονται σε εθνικό πλαίσιο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για τη μετανάστευση.

Ερωτηθείς για το ποιος από την Ευρώπη θα πρέπει να συνομιλήσει με το Κρεμλίνο, δεδομένου ότι η Ευρώπη θέλει να ανοίξει ξανά τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τον πρώτο λόγο σε μία διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία.«Η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο μεσολαβητή γιατί έχει πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας […] δεν μπορώ να δω καμία άλλη λύση – και το είπα ξεκάθαρα χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – ότι στην περίπτωση αυτή τον διπλωματικό δίαυλο πρέπει να τον ανοίξει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Αντόνιο Κόστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας».



