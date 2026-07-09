Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχω κουραστεί να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας

Στην ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, δήλωσε κατά τη διάκεια της συζήτησης με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ής ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist: «Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μία, κατά κάποιο τρόπο, ελίτ ομάδα μόλις 5 μελών του NATO που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο».

Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ ''στενόμυαλη'' προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα».

Και συνέχισε: «Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και, επίσης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Πάντα με εντυπωσιάζει, όμως, ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία και ότι οι επόμενες εθνικές κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. «Μόλις εισήλθαμε στον όγδοο χρόνο της διακυβέρνησής μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχω κουραστεί να το επαναλαμβάνω όταν ερωτώμαι αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές, αλλά οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στρέφοντας το βλέμμα προς την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται με γνώμονα τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, απορρίπτοντας τη λογική των ανεφάρμοστων προεκλογικών υποσχέσεων. «Η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή είναι να είμαστε ταπεινοί και να μην υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε. Υπάρχουν λαϊκίστικα κόμματα, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς. Τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί», είπε.

Όπως τόνισε, ευθύνη των υπεύθυνων πολιτικών δυνάμεων είναι να καταθέτουν προτάσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να εφαρμοστούν στην πράξη. Αναγνώρισε ότι «ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος να υποσχεθείς περισσότερα», ωστόσο σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία πέτυχε δύο διαδοχικές εκλογικές νίκες με αυτοδυναμία χωρίς να στηριχθεί σε υπερβολικές εξαγγελίες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει εντός των στόχων που είχε θέσει στο προεκλογικό της πρόγραμμα του 2023.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία. «Η ακεραιότητα των εκλογών μας διακινδυνεύεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα», ανέφερε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ