Κυριάκος Μητσοτάκης: Έβγαλε νέα ταυτότητα στο ΑΤ Συντάγματος

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προσήλθε το πρωί της Τετάρτης 24/6, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας.

Ο πρωθυπουργός ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα, με το προσωπικό της υπηρεσίας να τον καθοδηγεί σε κάθε βήμα. Και στην ερώτηση για τον χρόνο έκδοσης, του απάντησαν ότι η ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα.

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων με νέου τύπου, ψηφιακά αναβαθμισμένα δελτία, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι παλαιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα από τις 3 Αυγούστου 2026.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, οι κλασικές μπλε ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα πρέπει είτε να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα είτε να χρησιμοποιούν διαβατήριο για μετακινήσεις εκτός Ελλάδας.

Η αλλαγή συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των εγγράφων, καθώς οι παλαιές ταυτότητες θεωρούνται πλέον ευάλωτες σε πλαστογράφηση λόγω των περιορισμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας τους.

Η κατάργηση δεν επηρεάζει προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας.

Για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες που δεν έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου 2026 θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες ενδέχεται να συνεχίσουν προσωρινά να δέχονται τις παλαιές ταυτότητες, χωρίς αυτό να είναι εγγυημένο, καθώς υπάρχει πιθανότητα απόρριψης σε συνοριακούς ελέγχους ή από αεροπορικές εταιρείες.