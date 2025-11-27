Κυριάκος Μητσοτάκης: Αύριο η επιστροφή ενοικίου για 1 εκατ. πολίτες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει δέσμη μέτρων που –όπως τόνισε– στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και των εισοδημάτων των πολιτών.

«Όποιος έχει αμφιβολία για τη μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης αρκεί να δει τη σημερινή ατζέντα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη χθεσινή συμφωνία του υπουργείου Εργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική τομή» που ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις και θωρακίζει τη συνεργασία εργαζομένων και εργοδοτών. «Τρεις είναι οι λέξεις-κλειδιά από εδώ και πέρα: υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη, παραγωγικότητα», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει στο Υπουργικό Συμβούλιο / Eurokinissi

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για το επίδομα ενοικίου

Παράλληλα, παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού του 2026, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα έχει για έκτη συνεχόμενη χρονιά ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την ανεργία να υποχωρεί και τις επενδύσεις να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αύριο, Παρασκευή, θα καταβληθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, μέτρο που αντιστοιχεί, όπως είπε, σε μείωση 8% στα ενοίκια. Παράλληλα, επανέλαβε ότι μειώνεται ο φόρος στις μικρές ιδιοκτησίες, ενώ ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους περιορίζεται στο μισό και στη συνέχεια καταργείται. Μείωση προβλέπεται και σε ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις ελαφρύνσεις που έρχονται από το 2026: απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών, φορολογικός συντελεστής 9% για ηλικίες 25-30 και μείωση συντελεστών για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ, με επιπλέον ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό παιδιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει στο Υπουργικό Συμβούλιο / Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης την εφαρμογή του νέου μισθολογίου για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ανέφερε ότι οι συνταξιούχοι θα δουν πολλαπλές ενισχύσεις το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μεταρρύθμιση που συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με το κληρονομικό δίκαιο – ένα θεσμικό πεδίο που, όπως είπε, «έχει μείνει αμετάβλητο επί οκτώ δεκαετίες» και χρειάζεται εκσυγχρονισμό.

«Δεν πατάμε φρένο, επιταχύνουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές «αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζουν πραγματική προοπτική για εργαζόμενους, νέους και οικογένειες».