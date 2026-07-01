Κυριάκος Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν στόχος επιθέσεων με γκαζάκια.

Η εβδομηντάχρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά την επίθεση, ενώ ο πατέρας της νοσηλεύεται με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα στην Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου.

Εξερχόμενος του νοσοκομείου και συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο πρωθυπουργός δήλωσε στις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων: «Θεώρησα υποχρέωσή μου ως πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της ΝΔ να βρεθώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μια άνανδρη δολοφονική επίθεση. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους γιατρούς και τον νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που φρόντισαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα, την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά».

Κυριάκος Μητσοτάκης για επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας: «Θα τους βρούμε και θα δικαστούν»

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι δράστες της επίθεσης θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό τους.

«Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει, σε μια ευνομούμενη πολιτεία», είπε.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ