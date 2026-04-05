Κυριάκος Μητσοτάκης από Μεσολόγγι: «Η κατανόηση αποτελεί χρέος μας καθώς η ιστορία είναι καθρέφτης»

Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις για τα 200 χρονιά από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και αρχηγών κομμάτων.

Με αναφορά στον Διονύσιο Σολωμό, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του από το Μεσολόγγι.

«"Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι", έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός, περιγράφοντας τη λαβωμένη ιερή Πόλη όπου ο ηρωισμός και η τραγωδία έγραψαν ιστορία», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Αυτό ακριβώς το σημείο του χάρτη, το Μεσολόγγι, εδώ όπου ηρωισμός και τραγωδία διασταυρώθηκαν, με αποτέλεσμα να γραφτεί με αίμα μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της εθνικής μας διαδρομής. Όσο μάλιστα οδεύουμε πιο βαθιά σε έναν αβέβαιο 21ο αιώνα, τόσο περισσότερο η Έξοδος χρησιμεύει ως οδηγός προς το μέλλον. Σήμερα συνεπώς, δεν βρισκόμαστε εδώ συμμετέχοντας απλά σε μια εθιμοτυπική τελετουργία, αλλά για να αντλήσουμε διδάγματα από τη φωτιά που έκαιγε στις καρδιές των Ελεύθερων Πολιορκημένων και να αναμετρηθούμε έτσι με την κομβική σημασία που αποκτά για το παρόν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την ομιλία του στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Έξοδο του Μεσολογγίου, σημειώνοντας: «Γιατί είναι πράγματι πολλά τα μηνύματα που εκπέμπονται επί 200 χρόνια από τούτο εδώ τον τόπο, με πρώτο και σημαντικότερο, ανάμεσά τους την αγάπη για την Ελευθερία, που ταυτίζεται και ενίοτε ξεπερνά ακόμα και τον πόθο για την ίδια τη ζωή. Ένα άλμα στο αβέβαιο ώστε να αποκαλυφθεί με αυτόν τον δραματικό τρόπο το σημείο εκείνο που μετατρέπει τον καθημερινό άνθρωπο σε πραγματικό ήρωα».

Όπως πρόσθεσε: «Η θύμηση των Πολιορκημένων άχρονη μπροστά σου θα γονατίζει, όπως έγραψε ο Παλαμάς. Από μόνη της ωστόσο, η μνήμη δεν αρκεί. Η κατανόηση αποτελεί χρέος μας, καθώς η ιστορία δεν είναι μουσείο, είναι καθρέφτης. Με το Μεσολόγγι να αποτυπώνει σε αυτόν τον καθρέφτη την υπερβατική, αλλά και την κτηνώδη όψη της ανθρωπότητας, είναι μία δίδυμη αναμέτρηση που συνοδεύει δυστυχώς την εξέλιξη όλων των κοινωνιών.

Τότε, επί μήνες ολόκληρους, η τεράστια δύναμη της Οθωμανικής και Αιγυπτιακής αυτοκρατορίας σφυροκοπούσε με σφοδρότητα τα τείχη της πόλης. Δεν ήταν όμως μόνο οι οβίδες. Ήταν κι ο αδίστακτος εχθρός της πείνας που σταδιακά εξόντωνε άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Μια οδυνηρή στέρηση που με τη σειρά της στερούσε από τους αγωνιστές ακόμα και το δικαίωμα σε ένα ένδοξο αλλά γρήγορο τέλος.

Κι όμως, καθώς τα σώματα εξαπλώνονταν, το πνεύμα των πολιορκημένων γινόταν ολοένα και πιο ισχυρό.

Και αυτό το ξεχωριστό ανάστημα που με τον καιρό υψώνονταν, ήταν αυτό που φόβισε τελικά περισσότερο τους πολιορκητές, ώστε όταν πρότειναν ανακωχή και παράδοση να πάρουν μια απάντηση που τα έλεγε όλα: Τα κλειδιά του Μεσολογγίου είναι κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών μας.

«Αυτός ο τόπος λοιπόν δεν υπήρξε απλά ένα στρατηγικό οχυρό από πέτρα και χώμα, με κινητήρια δύναμη το θάρρος των ανθρώπων του. Αναδείχθηκε σε ένα φρούριο της ανθρώπινης αντοχής. Το τελευταίο οδόφραγμα της ψυχής και του πνεύματος έναντι στο κύμα της υποδούλωσης.

Γι΄ αυτό άλλωστε και η τραγική έκβαση των γεγονότων δεν καταγράφηκε ποτέ στη συλλογική συνείδηση ως ήττα.

Διότι μπορεί οι πύλες τελικά να άνοιξαν, τα τείχη να έπεσαν και η πόλη να ισοπεδώθηκε από την οργή του εχθρού», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του στο Μεσολόγγι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

