Κυριάκος Μητσοτάκης από Αιγάλεω: «Η Ελλάδα δεν θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να ξεχάσει ανεπιστρεπτί»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε σήμερα στο Αιγάλεω και απευθυνόμενος στους πολίτες της περιοχής, έκανε έναν απολογισμό στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του.

Αναφερόμενος αρχικά, στην επίσκεψή του στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας στο Αιγάλεω, είπε, μεταξύ άλλων: «Τα 4 εκ που δώσαμε για να το ανακαινίσουμε έπιασαν τόπο».

«Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας που ανασκευάσαμε όπως και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υποχρέωση κάθε πολιτείας να φροντίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αλλά συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που λένε ότι το ελληνικό ΕΣΥ είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα υγείας», πρόσθεσε. Αναφέρθηκε επίσης, στη συμπλήρωση 3 ετών από τις εκλογές του 2023 και στον απολογισμό όσων έχει κάνει η κυβέρνηση.

Κυριάκος Μητσοτάκης από Αιγάλεω: «Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό»

Όπως σημείωσε: «Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι το ίδιο είναι, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο. Τι είπαμε και τι κάναμε. Το απόθεμα εμπιστοσύνης είναι η αξιοπιστία. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόμα. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε την Ελλάδα κάθε μέρα πιο ασφαλή και ισχυρή χώρα. Και αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την ακρίβεια, λέγοντας ότι η μόνη άμυνα είναι οι αυξήσεις των μισθών και αναφερόμενος στις σημερινές εξαγγελίες του υπουργού ανάπτυξης εκτίμησε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές το επόμενο δίμηνο και μειώσεις από τον Σεπτέμβριο.

Για τα καύσιμα υπογράμμισε, ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι στις επάλξεις για να μειωθούν οι τιμές.

«Αυτή η απάντηση σε όσους εμφανίζονται να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να ξεχάσει ανεπιστρεπτί», τόνισε.

Κυριάκος Μητσοτάκης από Αιγάλεω: «Η κυβέρνηση φροντίζει τους πολίτες, τους κρατά ασφαλείς και προσπαθεί να τους δώσει δυνατότητα να προκόψουν»

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους ως παράγοντας σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών, ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς.

«Σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ», συνέχισε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Αιγάλεω και σημείωσε πως η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά το προσφυγικό.

«Η κυβέρνηση φροντίζει τους πολίτες, τους κρατά ασφαλείς και προσπαθεί να τους δώσει δυνατότητα να προκόψουν. Ξέρω πολύ καλά ότι ανάμεσά σας κρύβονται πολλοί που δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η ΝΔ. Ανάμεσα μας μάλλον δεν έχουμε πολλούς αγρότες. Σήμερα μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευση μας και καταβάλαμε 617 εκ. μέσω της ΑΑΔΕ επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μας ταλαιπώρησε πολύ. Καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. 150 εκ από αυτά τα 620 εκ κόπηκαν από τους επιτήδειους του συστήματος και ανακυκλώθηκαν πίσω στους έντιμους. Είναι μια μόνο από τις μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει με το βαθύ κράτος. Είχα μιλήσει για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρουμε πόσο μεγάλο αγώνα έχουμε δώσει για να την επιβάλουμε. Πόσο το ελληνικό FBI έχει να επιδείξει επιτυχίες», είπε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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