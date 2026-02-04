Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το αντίδοτο απέναντι στην ακρίβεια, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος»

Για την ακρίβεια και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον 1ο προσυνεδριακό διάλογο για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στα Ιωάννινα.

Η εξασφάλιση εργασίας, η αύξηση των μισθών, οι δεξιότητες των εργαζομένων, η μείωση της φορολογίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της εργασιακής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.



Πιο αναλυτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε, ότι «πριν από τις εκλογές του 2019 είχαμε προτάξει τότε την αντιμετώπιση της ανεργίας, ως την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας».



Ο πρωθυπουργός τόνισε, πως: «Σήμερα, 6,5 χρόνια μετά, αυτή η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα δημιούργησε πάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία στη χώρα μας απέχει μόλις 0,2% από το χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο έχουμε ποτέ καταγράψει. Και μιας και ομιλούμε για κοινωνικό κράτος, ως φιλελεύθερη παράταξη που είμαστε, η πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, δεν είναι να στηρίζουμε κάποιον άνεργο με ένα επίδομα ανεργίας -θα το κάνουμε και αυτό εφόσον χρειάζεται- είναι να βρούμε στον άνεργο μία δουλειά και να εξασφαλίσουμε, ότι η αγορά εργασίας λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μισθοί να ανεβαίνουν και οι εργαζόμενοι να αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες, ώστε να παντρεύονται με τις ανάγκες των εργοδοτών».



«Πριν από 6,5 χρόνια το βασικό ζήτημα των ανθρώπων ήταν "βρείτε μας μία δουλειά", σήμερα έχουμε το ανάποδο πρόβλημα, ευχάριστο πρόβλημα είναι και αυτό, έρχονται οι εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους και αυτός είναι τελικά ο τρόπος, που αυξάνονται οι μισθοί στη χώρα», πρόσθεσε και τέλος, υπογράμμισε, πως:



«Το καλύτερο αντίδοτο απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η εργασιακή πολιτική μας, είναι στο επίκεντρο αυτών των προτεραιοτήτων. Δεν αρκεί μόνο να βρει κάποιος οποιαδήποτε δουλειά, αλλά το πώς, θα παντρέψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις ανάγκες των εργαζομένων».