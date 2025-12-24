Κυρανάκης: «Στόχος το 2027 το Αθήνα - Θεσσαλονίκη να διαρκεί κάτω από 3,5 ώρες»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε τόσο στην αναθεώρηση της σύμβασης Ελληνικού Δημοσίου – Hellenic Train όσο και στις αλλαγές στον σιδηρόδρομο τα επόμενα χρόνια.

Μιλώντας για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και για την παραλαβή νέων συρμών, ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε πως στόχος, από την Άνοιξη του 2027 και έπειτα, είναι η γραμμή «Αθήνα - Θεσσαλονίκη» με τρένο να γίνεται κάτω από τρεισήμισι ώρες.

«Το καλοκαίρι του 2026 ολόκληρη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης, ενώ οι μηχανοδηγοί θα εκπαιδευτούν με προσομοιωτές για να λειτουργούν το σύστημα» ανέφερε. Επιπλέον, θα ανακαινιστούν παλαιότερα τμήματα της γραμμής και θα παραδοθούν νέες αρτηρίες στη Λάρισα, τον Βόλο και την Καλαμπάκα, καθώς και η σύνδεση με το λιμάνι του Βόλου.

Κυρανάκης: Τρένο έξω από την Πάτρα

«Έρχονται 23 ολοκαίνουργιοι συρμοί στο ελληνικό δίκτυο μέσα στους επόμενους 18 μήνες, δηλαδή τον Μάρτιο του 2027 θα έχουμε τα πρώτα τρένα από αυτήν την παραγγελία, τα οποία θα λειτουργούν στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση στις χερσαίες μεταφορές στην ιστορία της χώρας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ανανέωση τρένων από την προολυμπιακή περίοδο πριν το 2004: «Έχουμε να αποκτήσουμε ως Ελλάδα καινούρια τρένα από την προ Ολυμπιακή περίοδο πριν το 2004, 20 χρόνια».

Όπως εξήγησε, τα προηγούμενα μεταχειρισμένα τρένα που είχε παραγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση δεν λειτουργούν πλέον: «Από αυτά που ήρθαν τότε, κανένα δε λειτουργεί». Για την ανακαίνιση του παλαιού στόλου έχει προβλεφθεί επιπλέον κονδύλι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, σημείωσε πως μέχρι το τέλος του 2026 το τρένο θα έχει φτάσει έξω από την Πάτρα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ