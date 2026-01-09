Κύπρος: Οι πρώτες δηλώσεις Χριστοδουλίδη για το βίντεο με τους επίμαχους διαλόγους

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με τη διαρροή του βίντεο, το οποίο αφήνει αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον.

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρχές του Κράτους» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης στις πρώτες του δηλώσεις για το συμβάν.

Συμπλήρωσε σχετικά: «το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανένα μα σε κανένα, δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς». Ο κ. Χριστοδουλίδης, στάθηκε στη συνέχεια σε δύο σημεία, στο πρώτο ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα την συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα»

Κύπρος: Η προέλευση του βίντεο

Υπενθυμίζεται πως το βίντεο κυκλοφόρησε από λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον πρώην υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, τον διευθυντή του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπου, και τον διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχόο και το απόσπασμα φέρεται να περιελάμβανε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το κυπριακό μέσο, Sigma Live, αναφέρει ότι το βίντεο «αφήνει σκιές για τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει της προεκλογική εκστρατεία του 2028, αλλά και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον. Το υλικό δημοσιεύεται ως διαρροή και περιγράφεται από την πηγή ανάρτησης ως καταγραφή με κρυφή κάμερα, σε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να μην γνωρίζουν ότι μαγνητοσκοπούνται».

Τέλος, το Sigma Live μεταφέρει, ότι μεγάλο μέρος της συνομιλίας περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.

Με πληροφορίες από philenews.com