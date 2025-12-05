Κυπριακό: Νέος κύκλος διπλωματικών επαφών – Στη Λευκωσία απεσταλμένη του ΟΗΕ

Νέο κύκλο επαφών στην Κύπρο ξεκινά σήμερα η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία έφθασε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο νησί.

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην πρώτη συνάντηση που είχαν τον περασμένο μήνα Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Ερχιουρμάν μετά τη νίκη του τελευταίου στις εκλογές στα Κατεχόμενα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ο οποίος την φιλοξένησε στην οικία του στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Κυπριακό: Νέος κύκλος διπλωματικών επαφών

Η Ολγκίν είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί στις 11 σήμερα το πρωί στα Κατεχόμενα με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ενώ αύριο το πρωί στις 10, θα γίνει δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στις 11 Δεκεμβρίου οι δυο ηγέτες θα επισκεφθούν από κοινού τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) και ακολούθως θα έχουν κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της κ. Ολγκίν, όπως έχει ανακοινώσει ο εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο Αλίμ Σιντίκ.