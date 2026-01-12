Κυβέρνηση για αγρότες: «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα» - Γιατί θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό

Το νέο μήνυμα της κυβέρνησης προς τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα τους, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και όχι μία, εξηγώντας στη συνέχεια, τον λόγο.

Ερωτηθείς αναφορικά με τις συναντήσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους αγρότες, ανέφερε αρχικά, ότι: «Δεν θα είναι έτσι όπως το λένε. Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με άλλους. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Η πρώτη συνάντηση με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που δεν θέλουν οι πρώτοι. Έχουμε διαμηνύσει για προφανείς λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση να υπάρχει όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Στόχος η πρώτη συνάντηση να γίνει αύριο γύρω στις 13:00».

Στην πορεία της ενημέρωσης προς τους πολιτικούς συντάκτες για το αγροτικό, ο Π. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν νομίζω ότι είναι κοροϊδία να έχεις επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία όπως ζητάνε. Ρωτήστε πόσες άλλες επαγγελματικές ομάδες έχουν τέτοιο ευνοϊκό καθεστώς. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία τα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις που δόθηκαν εγκαίρως. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα κλπ. Επίσης θα έχει αφορολόγητο ένας νέος αγρότης. Αν το 0 και το 9% είναι κοροϊδία το 29% που είχαμε το 2019 τι είναι; Όσο το κράτος εξασφαλίζει παραπάνω πόρους , θα κοιτάξει να επιστρέψει όσα παραπάνω μπορεί. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δώσει όσα δεν έδωσαν αθροιστικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις».

Κυβέρνηση για αγρότες: «Δημοσιονομικά δεν υπάρχει χώρος παραπάνω»

Όσο για το ενδεχόμενο να συνεχιστούν τα αγροτικά μπλόκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής γιατί ο στόχος είναι να εκτονωθεί η κατάσταση και να επανέλθει η κανονικότητα» και συμπλήρωσε, ότι «στόχος είναι μετά τις αυριανές συναντήσεις η κατάσταση να εκτονωθεί περισσότερο και να μην υπάρχουν και αυτά τα τρακτέρ στους δρόμους».

«Είναι προφανές πως αύριο που είναι η συνάντηση, θα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των δρόμων», ανέφερε, σε άλλο σημείο.

«Νομίζω μετά από όλα αυτά και την επικείμενη συνάντηση δεν θα υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση και καμία δικαιολογία για τις αρχές για περαιτέρω ανοχή», σημείωσε.

«Τα μέτρα είναι όσα έχουν ανακοινωθεί», συνέχισε για τα αγροτικά μπλόκα, ενημερώνοντας, πως: «Δημοσιονομικά δεν υπάρχει χώρος παραπάνω». Σε σχόλιο για τη στάση της αντιπολίτευσης επί του θέματος, ο Π. Μαρινάκης σχολίασε πως «η αντιπολίτευση που ζητάει περισσότερα μέτρα στην ουσία ζητάει παραπάνω φορολόγηση των πολιτών. Οτιδήποτε τεχνικό , διαδικαστικό μπορεί να επιλυθεί είμαστε εδώ να το λύσουμε. Είναι και οι μεγάλες συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

«Όποιος ζητάει παραπάνω θα πρέπει να πει ποιους φόρους πρέπει να βάλουμε για να δώσουμε τα παραπάνω. Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί υπό καθεστώς απειλών», συνέχισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ