Κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: «Σήμα» Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα - Τι «απαντά» ο Πολάκης

Σήμερα, Σάββατο 6/6 πραγματοποιείται η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κρίσιμο δίλημμα για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: «Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;». Ακολούθως έδωσε τη δική του απάντηση: «Σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για "plan B". Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης». Κάλεσε, δε, τους συντρόφους του να «αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Σας καλώ να εργαστούμε για αυτήν την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς. Και μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».

«H αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ που «επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας την κοινωνική απαίτηση, κάτι που αποτελεί ιστορικό λάθος», αλλά και στη Νέα Αριστερά που «αδικαιολόγητα δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής».

Τέλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας: «Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζοφερή καθημερινότητα με τη διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση της υπαίθρου, στερούν την ελπίδα. Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών τόσο "άριστη" είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες, να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της. Μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια κοινωνία φτωχών εργαζόμενων, με την ανεργία να αυξάνεται, με την επισφάλεια των εργαζόμενων να διευρύνεται, με τη δημόσια υγεία και παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους».

ΣΥΡΙΖΑ: Η απάντηση Πολάκη

«Το δίλημμα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα. Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι». Aυτό απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Παύλος Πολάκης κατά την παρέμβασή του στην Κεντρική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του, τόνισε την ανάγκη για μια «συντεταγμένη πορεία» του κόμματος, όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνεργασίες και πρότεινε να κληθεί η ΕΛΑΣ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 με σκοπό να κουβεντιάσουν πάνω σε ένα «πρόγραμμα συνεργασίας».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει ακούσει την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού για πολλά θέματα, όπως είναι ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ ή η τιμή του πετρελαίου. Ξεκαθάρισε ότι όποια κουβέντα πρέπει να γίνει πάνω σε συγκεκριμένα σημεία και όχι να απαιτείται από τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάνε σε ένα κόμμα κατά μόνας και «ό,τι προαιρείσθε».

Τέλος, ο κ. Πολάκης δήλωσε υπερήφανος για πολλά πράγματα που γίνανε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ '15-‘19, όχι όμως και για την περίοδο '19-'23, καταλογίζοντας στο κόμμα ότι δεν έκανε ικανοποιητική αντιπολίτευση απέναντι στα σκάνδαλα και στη στάση που κράτησε η κυβέρνηση στην πανδημία.

Επίσης, την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, προτείνει με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Με το κείμενο τους οι 37 καλούν και άλλα μέλη της Κ.Ε. να συνυπογράψουν το κείμενο κόντρα στην «απαξίωση του κόμματος», για τον σχηματισμό μιας νέας πλειοψηφίας.

«Σήμερα βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ», αναφέρουν και εξηγούν: «Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες».

Στην περίπτωση δε, που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, τότε οι «37» προτείνουν τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές «με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν».

Ο Παύλος Πολάκης και οι άλλοι 36 σύντροφοί του επισημαίνουν ότι «πολιτική είναι η τέχνη της οριοθέτησης, όχι η διαχείριση της ρευστοποίησης» και επικρίνουν όλους εκείνους, βουλευτές και στελέχη, που «λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος».

Το κείμενο προτείνει να συγκροτηθεί επιτροπή ψηφοδελτίων, επιτροπή προγράμματος και εκλογική οργανωτική επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαρτίζεται από 276 μέλη περίπου, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει και αποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής.

Νωρίτερα, κείμενο τροπολογίας, στη βασική εισήγηση του προέδρου του κόμματος, με τίτλο «όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης.

Στο κείμενο που υπογράφουν οι Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργος Παναγιώτοπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης αναφέρουν: «Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στην επόμενη ημέρα σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, συμμετέχοντας στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών ή "δανεισμού στελεχών"».

Ακολούθως προτείνουν οδικό χάρτη για την ακύρωση της απομόνωσης και της δημοσκοπικής κατάρρευσης: την συγκρότηση "στρογγυλού" τραπεζιού συντεταγμένων δυνάμεων για την διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύθηκαν μαζί μας στη διακυβέρνηση 2015-2019».

Ακολούθως για την εξασφάλιση μίας ισχυρής παρουσίας προτείνουν:

Συγκρότηση και λειτουργία Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό που θα αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη

Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

Κλείνοντας επαναλαμβάνουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου ότι «θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν σε μία πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δημιουργικό, συνθετικό και επιταχυντή εξελίξεων».

ΣΥΡΙΖΑ: Τι είπε ο Νίκος Παππάς

«Το πραγματικό δίλημμα είναι: Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία; Ή ατομικές μετακινήσεις; Όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί; Να επιλέξουμε το πρώτο. Γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς», υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως ανέφερε, «το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας, δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης», τόνισε και διερωτήθηκε «πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή;».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Οι ιδέες, οι αξίες, το πρόγραμμα και η ιστορία του μπορούν να αποτελέσουν το κοινό σπίτι της ευρύτερης Αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία», σημείωσε, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα, συγκρότηση και πλήρης λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό, συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης, ψηφοδελτίων, συγκρότηση επιτροπής προγράμματος με βάση τις επεξεργασίες του κόμματος και τις προτάσεις «10+1», συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

«Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ