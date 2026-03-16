Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Ποιες χώρες σκέφτονται να στείλουν πλοία και ποιες δεν θέλουν - Τι θα κάνει η Ελλάδα

Οι επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ συζητούν σήμερα για το ενδεχόμενο να επεκτείνουν την αποστολή «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ για την προστασία της ναυσιπλοΐας, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ και ως εκ τούτου συζητούμε επίσης, τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά μ' αυτό από την ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Κάλας αναφέρθηκε σε διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η προσφυγή στην αποστολή Ασπίδες, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Όμως για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η τρέχουσα εντολή αυτής της αποστολής, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί για να προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του Ιράν.

«Θα συζητήσουμε με τα κράτη μέλη για να δούμε αν είναι δυνατό να τροποποιήσουμε πραγματικά την εντολή αυτής της αποστολής», εξήγησε η Κάλας. Όμως, πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι να μάθουμε αν τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν πράγματι αυτή την αποστολή», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε το Σαββατοκύριακο την πίεση επί των συμμάχων των ΗΠΑ και της Κίνας για να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, απ' όπου διακινείται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και από το οποίο εξαρτώνται οι ασιατικές και ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε κάνει λόγο για μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».

«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σ' αυτή την περιφέρεια, το απλούστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή που έχουμε ήδη έτοιμη και ίσως να την προσαρμόσουμε λίγο. Τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ' αυτό, όμως οφείλουμε επίσης να δούμε τι θα επέτρεπε να ανοίξουν το ταχύτερο τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε η Κάλας.

Οι 27 θα μπορούσαν έτσι να συμφωνήσουν πάνω σε κοινά «κριτήρια», αποδεκτά από τις ΗΠΑ, και τα οποία θα υποβάλονταν στους Ιρανούς, εξήγησε διπλωματική πηγή.

Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Τι θα κάνει η Ελλάδα

Σε ερώτηση τι θα κάνουμε στην περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει επέκταση της επιχείρησης Ασπίδα στα Στενά του Ορμούζ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης- κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών- δήλωσε πως δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας στην περιοχή.

Σημείωσε επίσης, ότι η επιχείρηση Ασπίδες είναι προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα για τη φύλαξη των πλοίων. «Η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει την ναυσιπλοΐα, καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και επιστροφή στη διπλωματία. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Στενά του Ορμούζ: Ποιες χώρες σκέφτονται να στείλουν πλοία και ποιες δεν θέλουν

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι η διπλωματία είναι ο ορθός τρόπος για να επιλυθεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν υπάρχουν ναυτικές αποστολές με συμμετοχή της Ιταλίας που θα μπορούσαν να επεκταθούν στην περιοχή.

«Σε ό,τι αφορά τα Στενά, πιστεύω πως χρειάζεται να επικρατήσει η διπλωματία», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Ιταλία συμμετέχει σε αμυντικές ναυτικές αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα, «όμως δεν βλέπω οποιεσδήποτε αποστολές που να μπορούν να επεκταθούν στα Στενά», πρόσθεσε.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας απέρριψε εκ νέου το αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη της διασφάλισης των Στενών του Ορμούζ από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων και τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία με στόχο την υπεράσπιση των εδαφών της, ενώ δεν υπάρχει και εντολή για την ανάπτυξή του».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «έχει καταστήσει σαφή τη θέση της», πρόσθεσε ο Κορνέλιους και, κληθείς να σχολιάσει την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «δραματικών συνεπειών» σε περίπτωση που τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ δεν ανταποκριθούν, περιορίστηκε να σημειώσει ότι το Βερολίνο «έλαβε γνώση» της συγκεκριμένης τοποθέτησης και παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος της συγκεκριμένης σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα πρέπει να εξετάσει με ανοιχτό μυαλό με ποιον τρόπο μπορεί να συνεισφέρει ώστε να επιτρέπονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν έχει λάβει κάποια απόφαση.

«Ως αυτή η μικρή χώρα που είμαστε, αλλά μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί σε αυτό το ερώτημα», είπε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

«Δεν λέω τώρα αν θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα (απ' όσα κάνουμε). Αυτό που λέω, είναι ότι ανυπομονώ να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Η Δανία, πατρίδα της κορυφαίας εταιρείας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας και θαλάσσιων μεταφορών Maersk, είχε στείλει το 2024 φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για να λάβει μέρος στην υπό τις ΗΠΑ συμμαχία με στόχο την περιφρούρηση της εμπορικής κίνησης εναντίον επιθέσεων από τους ένοπλους Χούθι της Υεμένης.

«Η Δανία είναι μια ναυτιλιακή χώρα και έχουμε με κάθε τρόπο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα παραμένει ανοιχτή. Ο,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής είναι αυτό που είπε ο Τραμπ χθες το βράδυ με μια χαλαρή πρόκληση προς την Ευρώπη, επομένως ανυπομονώ τώρα να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου», είπε ο Ράσμουσεν.

H Κίνα είναι σε επικοινωνία «με όλες τις πλευρές» σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας την έκκληση της χώρας για αποκλιμάκωση στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Στην τακτική συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου ρωτήθηκε αν η Κίνα έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συνδράμει στη διασφάλιση της ασφάλειας στα Στενά, μια κρίσιμης σημασίας αρτηρία για τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές.

«Είμαστε σε επικοινωνία με όλες τις πλευρές για την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε δεσμευμένοι να προωθήσουμε την εκτόνωση και την ηρεμία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λι Τζιάν.

Ο Λιν είπε πως η Κίνα καλεί και πάλι όλες τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες προκειμένου να αποτρέψουν την κλιμάκωση και τον ευρύτερο αντίκτυπο στην οικονομία.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. «Η πιο επείγουσα δουλειά είναι να αποτραπεί η επέκταση του πολέμου και να επιστρέψουν οι δύο χώρες στο τραπέζι των συνομιλιών το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Λιν.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί συμφιλίωση και να ηρεμήσουν τα πνεύματα στις σχέσεις ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν», είπε προσθέτοντας πως το Πεκίνο μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο χώρες τις τελευταίες ημέρες.