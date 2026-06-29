Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα και Μάτι: Ήξερε ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί αλλά έστησε παράσταση

Στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας (29/6) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις.

Αρχικά, αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «πλήρη συνεννόηση» στην πολιτική σκηνή της χώρας και για σύμπραξη (και) στο τρίτο μνημόνιο, επισημαίνοντας ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις ούτε όταν το δικό της κόμμα βρέθηκε στη δεύτερη θέση.

«Με χτυπάει το σύστημα, είμαι και θέλω να είμαι πρόβλημα για το σύστημα. Αύριο, ενώ πρέπει να είμαι στη δίκη των Τεμπών, βάζουν στην Ολομέλεια 3 άρσεις ασυλίες μου από τις ψευδοδικογραφίες του Φλωρίδη», ανέφερε.

«Είναι ψηλά ο στόχος, δεν θα πω ποσοστό. Όταν μας δώσουν την εμπιστοσύνη οι πολίτες, στοχεύουμε και στη διακυβέρνηση. Όσο λιβανίζουν Τσίπρα και Μητσοτάκη, παίρνουμε δύναμη και στήριξη από τους πολίτες», σημείωσε.

«Σε σχέση με την προπαγάνδα Μητσοτάκη, δεν ακούγεται η Πλεύση Ελευθερίας ως προς το πρόγραμμά μας. Θέλουμε αξιοπιστία, όχι συμβιβασμό με προγράμματα που τα παίρνουν πίσω. Κάνουμε αντιπολίτευση και με το παραπάνω. Από τον Νοέμβρη παρουσιάσαμε το πρόγραμμα μας, το έχουμε θέσει στη διάθεση των πολιτών. Όσον αφορά την ακρίβεια, πρέπει να παρθούν κεντρικές αποφάσεις. Αμφισβητούμε το χρέος της χώρας από το 2015, ενώ η κυβέρνηση τώρα το εξυπηρετεί» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την οικονομία και την ακρίβεια, τόνισε πως «πρέπει να παρθούν κεντρικές αποφάσεις. Αμφισβητούμε το χρέος της χώρας από το 2015, η κυβέρνηση τώρα το εξυπηρετεί. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι 2,1 δισ. ευρώ με βάση το Λογιστήριο του Κράτους, για όλο τον δημόσιο τομέα. Όμως η κυβέρνηση προπληρώνει δισ. ευρώ στο ΔΝΤ σε μη ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ δεν τα ζητάνε οι δανειστές νωρίτερα. Είναι επιβεβλημένο σε περιοχές όπως ο Έβρος, σε περιοχές με πλημμύρες, καταστροφές κ.λπ. να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ. Σε κάποια προϊόντα πρέπει να υπάρχει οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Δεν μπορεί ο πολίτης να πληρώνει ΦΠΑ για νομικές υπηρεσίες, να πληρώνει χαράτσια και παράβολα για να τον εμποδίζουν να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί να μιλάμε για δημογραφικό και να μη βρίσκουμε λύσεις στη στέγαση, δεν μπορεί να μη μιλάμε για κατάργηση των funds».

Το σχόλιο Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Υπάρχει σπέκουλα οικονομική και φοβερό boosting»

Σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, απάντησε ότι μετά τις εκλογές θα έχει αλλάξει το πολιτικό τοπίο, ενώ αμφίσβητησε και το 30% του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δημοσκοπήσεις, κάνοντας λόγο για κρίση στην Νέα Δημοκρατία.

«Τα δείγματα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ανησυχητικά. Και στο κομμάτι της άρσης ασυλίας μου με τις πολιτικές διώξεις εναντίον μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς όπως «βαρύτατα ανήθικος» και «αδίστακτος», με αφορμή την τραγωδία με τη φωτιά στο Μάτι. Αφού έκανε λόγο για «διάλυση στον ΣΥΡΙΖΑ» σημειώνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να είναι εδώ και 11 χρόνια αυτό που στήριξα και αγάπησα», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στο ΟΡΕΝ στα όσα συνέβησαν το βράδυ μετά τη φωτιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.

«Έχοντας κάψει και σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους, βγήκαν μπροστά στις κάμερες και έκαναν τους ανήξερους και αυτό δεν είναι αριστερά και κοινωνική πολιτική. Όταν έχεις στην πλάτη σου τόσους θανάτους, πας και κρύβεσαι, λες παραιτούμαι και ζητάς συγγνώμη. Στο Μάτι ήξερε ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί αλλά έστησε παράσταση. Πρέπει να είναι κανείς βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος για να το κάνει αυτό, και σε ένα τέτοιο πρόσωπο δεν πρέπει ο λαός να εμπιστευτεί την τύχη του γιατί θα έχει αυτή την εξέλιξη».

Ερωτηθείσα για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για «boosting» τονίζοντας ότι «από τον Οκτώβριο διαφημίζεται με ανύπαρκτο βιβλίο και ανύπαρκτο κόμμα, έχοντας ανύπαρκτη ηθική και περιεχόμενο για να χτίσει ο Μητσοτάκης έναν βολικό αντίπαλο» και στο πλαίσιο αυτό είπε, για τον πρώην πρωθυπουργό, ότι «υπάρχει σπέκουλα οικονομική και φοβερό boosting».

Όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα και το Μάτι, μετά το 23ο λεπτό: