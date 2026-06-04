Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Το 2015 στο Μαξίμου ξεφύλλιζε παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε εκτενώς για τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την επιστροφή του στα πολιτικά δρώμενα και την ίδρυση του νέου κόμματός του, ΕΛ.Α.Σ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε το γεγονός ότι η νέα πολιτική παράταξη του πρώην πρωθυπουργού έρχεται δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, ενώ χαρακτήρισε «σκανδαλώδες» το γεγονός ότι «διαφημιζόταν από τον Οκτώβρη».

«Μία τρύπα στο νερό θα κάνουν, γιατί ο κ. Τσίπρας έχει δείξει ποιος είναι και ποιο είναι το θήραμά του και ποια είναι η πορεία του. Είναι ο άνθρωπος που πρόδωσε την εμπιστοσύνη του κόσμου... ο Τσίπρας παραβίασε τη ψήφο, έφερε μνημόνια... έφερε τα funds και τόλμησε ο αθεόφοβος να πει ότι θα τα βάλει με τα funds», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέντευξή της στο Mega Νews και την εκπομπή «Mega News Talk».

«Ο Τσίπρας ξεφύλλιζε παρακολουθήσεις στο Μαξίμου»

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η κ. Κωνσταντοπούλου ρωτήθηκε εάν επί ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν παρακολουθήσεις, με την ίδια να περιγράφει μια σκηνή μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου το 2015.

«Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, και άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι ''θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο''. Όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης (σ.σ. τότε διοικητής της ΕΥΠ), κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι "αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει"».