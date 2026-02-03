Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: «Είναι κότα» - Η απάντηση Άδωνι για τη μήνυση

Επίθεση κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου- το βράδυ της Δευτέρας, δίνοντας τηλεοπτική συνέντευξη στο Kontra Channel- αποκάλεσε «κότα» τον κ. Γεωργιάδη, αν και στη συνέχεια το απέσυρε επειδή είναι παρομοίωση με ζώο, ενώ παρομοίασε και τον Αλέξη Τσίπρα με «γύπα».

Αρχικά και με αφορμή τα όσα είπε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας για τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Συνεχίζοντας, δε, σε υψηλούς τόνους είπε για τον κ. Γεωργιάδη «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».

Στη συνέχεια και με αφορμή τη διάταξη για τη συνεπιμέλεια που έκανε χρήση η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο ΚΚΕ: «Εμείς τη διάταξη για Κεφαλογιάννη την καταψηφίσαμε, γιατί διαπιστώσαμε ότι είχε φωτογραφική διάταξη, την ψήφισαν τη ΝΔ και το ΚΚΕ. Γιατί όταν εγώ λέω εγώ ποιοι είναι το σύστημα και πώς το σύστημα αλληλοεξυπηρετείται, είμαι εγώ η κακιά. Το ΚΚΕ δεν πρέπει να εξηγήσει γιατί ψήφισαν αυτή τη φωτογραφική διάταξη, ενώ λέει ψέματα για την Πλεύση Ελευθερίας όταν δεν ψήφισαν τα δικαιώματα όλων στον γάμο;».

Ερωτηθείσα, στη συνέχεια για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι «έρευνες που δείχνουν ότι σήμερα η κυβέρνηση παίρνει πάνω από 28% δεν τις θεωρώ αξιόπιστες, γιατί το 28% ούτε στον ύπνο του δεν θα το δει ο Μητσοτάκης» ενώ όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού απέφυγε να τοποθετηθεί αρκούμενη να πει «έχω ανοιχτή σχέση με συγγενείς, είναι δική μου απόφαση να υπηρετήσω αυτό τον αγώνα χωρίς αποσπασμούς που θέλει το σύστημα».

«Εμείς πρέπει να προσέχουμε μην κάνουμε λάθη γιατί καραδοκούν γύπες και επαγγελματίες» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ στην ερώτηση τι εννοεί αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα: «Διαχρονικά ο κόσμος προδόθηκε από ανθρώπους που άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Ενδεικτικό παράδειγμα τυχοδιωκτισμού και ανακολουθίας ο Αλέξης Τσίπρας». Εκτίμησε, δε, ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα προχωρήσει σε κόμμα γιατί «δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια δημόσια αντιπαράθεση για τα πεπραγμένα του, για την οποία εγώ είμαι έτοιμη».

Η απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Τρίτης υπενθύμισε ότι «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…».

«Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Επίσης, χθες, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε στον ΑΝΤ1, εξηγώντας ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου περίμενε να περάσει το 3μηνο της προθεσμίας (σ.σ. από τον χαρακτηρισμό «απαίσια» που έκανε για την ίδια στις 29 Οκτωβρίου 2025) και πήγε στο ΑΤ Εξαρχείων 10 λεπτά πριν εκπνεύσει το τρίμηνο για να μην της κάνω κι εγώ μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση γιατί δεν μπορώ να το κάνω την ίδια ημέρα».

Επέμεινε, επίσης, ότι «η αξιολογική κρίση για την κ. Κωνσταντοπούλου δεν αλλάζει επειδή μου έκανε μήνυση. Έχει φέρει απίστευτη τοξικότητα και πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί στην κάλπη».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου καβγαδίζει με όποιον βλέπει μπροστά της, έχει έχει καβγαδίσει μέχρι και με αυτόν που φέρνει τα νερά στη Βουλή. Από τη μια το πουλάει και από την άλλη είναι ίδιον του χαρακτήρα της» πρόσθεσε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κατά τον υπουργό Υγείας «η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει άγχος γιατί το κόμμα της κινδυνεύει από το κόμμα Καρυστιανού. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει παίξει με χυδαίο τρόπο για τα Τέμπη στη Βουλή. Έχοντας παίξει με αυτό, το κόμμα Καρυστιανού την απειλεί πολύ».

Όσον αφορά, δε, την Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «ο λόγος της είναι δεξιός και εκφράζει χώρο παραλογισμού. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι πολύ αντισυστημικό που είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το ότι εκφράζεται με λόγο τύπου Βελόπουλου δεν σημαίνει ότι δεν απειλεί τη Ζωή Κωνσταντοπουλου».

Μιλώντας, τέλος, για το ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης το χαρακτήρισε ως «ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού συστήματος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η ΝΔ έχει μείνει μόνη της ως κυβερνητική δύναμη. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη εκφράζει κυβερνητικές θέσεις; Όχι. Σε αρκετά θέματα, δε, κάνει πιο έξαλλη αντιπολίτευση».

Το πρωί της Τρίτης, η κ. Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1.

Επιπλέον, σήμερα, στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις μαίες. Και δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για το κρυφό σχέδιο Γεωργιάδη, είναι απολύτως ψευδή. Δεν φτιάχνουμε VIP κλινικές. Δεύτερο ψεύδος της κ. Κωνσταντοπούλου. Για το ότι πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία, δεν είπε τίποτα. Είπε ''ας πήγαινε και αυτός''. Άρα πράγματι πήγε 10 λεπτά για να περιμένει να λήξει η 3μηνη προθεσμία. Δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος. Γιατί θα της κάνω μήνυση για όσα είπε στην εκπομπή σας. Για το ότι είχα δόλο να καλύψω τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα και άλλες τέτοιες παλαβομάρες. Δεν τον ξέρω καν στο πρόσωπο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και δεν είναι πράγματα που είπε στη Βουλή αλλά στην τηλεόραση. Άρα τσάμπα έτρεχε 10 λεπτά πριν την προθεσμία γιατί μήνυση θα γίνει για τα σημερινά».