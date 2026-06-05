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Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Νέος γραμματέας της ΝΔ - Τι σηματοδοτεί η επιλογή

Την Τετάρτη η εκλογή του, ημέρα κατά την οποία συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας

The LiFO team
The LiFO team
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΝΕΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΝΔ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

«Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την πολιτική συγκυρία, μόνο μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης δεν είναι. Πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Είναι μία στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές» σχολιάζει η ΕΡΤ.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Τι σημαίνει η επιλογή για νέο γραμματέα της ΝΔ

«Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί και δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο. Αντιθέτως, έχει αποδείξει ότι μπορεί να σηκώνει αποστολές υψηλής πίεσης. Παράλληλα, διαθέτει έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο και εμπειρία ''πρώτης γραμμής'' στην πολιτική αντιπαράθεση. Ως αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ το 2019 βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης. Επιπλέον, πέρα από τα παραπάνω, κατατάσσεται πλέον στη λίστα των κυβερνητικών στελεχών που ταυτίστηκε με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης. ''Είναι απ’ τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτελέσματα'' λένε οι καλά γνωρίζοντες τα κομματικά» μεταδίδει η ΕΡΤ, επίσης.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνδέθηκε με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας και αντιμετώπιση παγιωμένων φαινομένων διαφθοράς και δυσλειτουργιών συνθέτουν την εικόνα μιας σημαντικής μεταρρύθμισης. «Στη συνέχεια ως αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ανέλαβε έναν από τους πιο δύσκολους- πολιτικά- φακέλους: εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τα Τέμπη, με ένα πιεστικό ζητούμενο για την αναβάθμιση της ασφάλειας του σιδηρόδρομου» συμπληρώνει η ΕΡΤ.

Και καταλήγει, ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, «έχει τη σημασία του και το γεγονός ότι ο Κυρανάκης είναι άνθρωπος πολύ κοντά στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λίγοι γνωρίζουν ότι βρισκόταν στην ομάδα του νυν πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της προεδρίας της ΝΔ το 2015-2016. Πρόκειται λοιπόν, για μια προσωπική σχέση που πάει πολλά χρόνια πίσω».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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