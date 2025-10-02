Κοβέσι: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ για να μείνει»

Σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συνεχίσει το έργο της στην Ελλάδα, παρά τις όποιες προσπάθειες εκφοβισμού, έστειλε η Λάουρα Κοβέσι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης στην Αθήνα.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας αναφέρθηκε στις ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στη χώρα μας –τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και την επιχείρηση «Καλυψώ» για το λιμάνι του Πειραιά–, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συνταγματικών αλλαγών για την αποτελεσματική απόδοση δικαιοσύνης.

«Είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά του γραφείου στην Ελλάδα. Όποιος σκοπεύει να παρέμβει στις έρευνες, καλό είναι να το ξανασκεφτεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κοβέσι μίλησε με σκληρή γλώσσα για τις παρατυπίες στον Οργανισμό, λέγοντας ότι για χρόνια κάποιοι καταχράστηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια: «Χρήματα που έπρεπε να στηρίζουν έντιμους αγρότες, κατέληγαν σε βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε ακρωνύμιο νεποτισμού και διαφθοράς. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία».

Λάουρα Κοβέσι/ Φωτ.: Eurokinissi

Παράλληλα, επεσήμανε ότι, όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, η έρευνα δεν μπόρεσε να προχωρήσει όσο έπρεπε λόγω του άρθρου 86 του Συντάγματος, που προστατεύει τα μέλη της κυβέρνησης. «Η Βουλή έχει τη δυνατότητα να το τροποποιήσει και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη σιδηροδρομική τραγωδία, εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήριά της και υπογράμμισε ότι η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε: «Υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις, είστε ενήμεροι για τα μέλη της κυβέρνησης που βρέθηκαν στη δικογραφία. Η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ο μόνος τρόπος να κλείσει αυτή η πληγή είναι η απονομή δικαιοσύνης – κάτι που δεν συνέβη λόγω του άρθρου 86».

Η Λάουρα Κοβέσι κατέστησε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι «ξένος φορέας», αλλά ένας θεσμός που «ήρθε για να μείνει» και που θα συνεχίσει να ερευνά αποφασιστικά κάθε υπόθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και διαφθοράς στην Ελλάδα.