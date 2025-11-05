Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Κυριάκος Μητσοτάκης: Η πρώτη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου - Ο διάλογός τους

Στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που ανέλαβε χθες επίσημα τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας την έναρξη της διπλωματικής της θητείας.

H Kίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε λίγο μετά τις 10:00 για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη.

«Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω. Υπάρχει μία ευρεία ατζέντα θεμάτων, την ώρα που η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητα και σύμμαχος των ΗΠΑ», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη Διεθνή Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια, που διοργανώνεται στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Kίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στην Ελλάδα»

«Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στη χώρα σας, στην Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Το επόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και έχουν σχεδιαστεί σημαντικές και ιστορικές πρωτοβουλίες, τόνισε η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η ενέργεια είναι πυλώνας στη διαφύλαξη των συνόρων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο στην πολιτική και οικονομική συνεργασία, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια. Προχωρούμε με ταχύ ρυθμό ώστε οι σχέσεις μας να φτάσουν σε νέα ύψη», τόνισε η Kίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ανέφερε μάλιστα ότι ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Ντακ Μπέργκαμ, επισκέπτεται για δεύτερη φορά την Ελλάδα κι αυτή την φορά θα συνοδεύεται από τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιος για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρίγκας και άλλους.