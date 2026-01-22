Κεραμέως: «Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου»

Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με στόχο - όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως - τη διεύρυνση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές ρυθμίσεις.

Μιλώντας στο ERTnews, η υπουργός ανέφερε ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους απλοποιεί τη σύναψη και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, διαβεβαιώνει τη συνέχιση της προστασίας των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας σύμβασης και επιταχύνει την επίλυση εργασιακών διαφορών.

Υπογράμμισε επίσης ότι ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ άμεσα με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατική περίοδο.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, η ίδια υποστήριξε ότι οι αλλαγές θα έχουν άμεσο αντίκτυπο, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ενεργές συμβάσεις που σήμερα δεν πληρούν τα κριτήρια επέκτασης. Για το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης του νομοσχεδίου, εξήγησε ότι προηγήθηκε η εξυγίανση της αγοράς εργασίας, υπενθυμίζοντας πως η ανεργία μειώθηκε από 18% σε 8%, ενώ ενισχύθηκε η συμμόρφωση στην εργατική νομοθεσία.

Κατώτατος μισθός: Αύξηση από 1η Απριλίου

Η κ. Κεραμέως επιβεβαίωσε ότι από 1η Απριλίου θα εφαρμοστεί νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, κατόπιν της προβλεπόμενης διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από 650 ευρώ (2019) σε 880 ευρώ σήμερα (+35,3%), με κυβερνητικό στόχο τα 950 ευρώ το 2027. Από τα μέσα του 2027, οι αναπροσαρμογές θα γίνονται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης.

Επιδότηση εργασίας για 10.000 γυναίκες

Η υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη των αιτήσεων για πρόγραμμα επιδότησης εργασίας 10.000 ανέργων γυναικών, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

70% επιδότηση μισθού για πρόσληψη ανέργων γυναικών

80% επιδότηση για μακροχρόνια ανέργους ή μητέρες με παιδί έως 15 ετών

Διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 15

Οι 5.000 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, με τις αιτήσεις - όπως σημειώθηκε - να προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

ΕΡΓΑΝΗ 2: Υποχρεωτική εφαρμογή στις 16 Φεβρουαρίου

Τέλος, η υπουργός ανακοίνωσε ότι στις 16 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 1 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ 2, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση.

Το νέο σύστημα:

εκσυγχρονίζει την καταγραφή εργασιακών σχέσεων,

περιορίζει τα φυσικά έντυπα,

ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες,

μειώνει τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Η κ. Κεραμέως κάλεσε τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν άμεσα, ενόψει της υποχρεωτικής μετάβασης.